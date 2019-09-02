返鄉菲客：為港自由祈禱 居港洋人：不喜「沒民主」可移民

昨日機場快線及大部分通往機場的巴士均曾停駛，下午約3時起，陸續有旅客拖着行李徒步進入機場，當中有人由東涌出發。

台客：期望港府正面解決事件

來自台中的陳先生大汗淋漓推着行李前行，他稱沒計算走了多久，但不會對示威者行動失望，會繼續來港旅遊。他期望港府正面解決事件，不是任由警察擋在前面。

年屆六旬的陳氏夫婦原乘搭昨晚11時的航班到歐洲旅行，他們表示行了個多小時很辛苦，但理解示威者的用意，認為不應倒果為因，期望當權者站出來解決困局。

45歲的Marlyn昨早9時到達機場，準備乘今早9時航班返菲律賓。她得悉昨有圍堵行動，因擔心不能回鄉而提早一天到機場。她等候時一直拿着念珠祈禱，說「為香港的自由祈禱」；她在港工作10年，說見證香港由很安全變成槍林彈雨之地，非常不開心。

一名不願具名、從英國移居香港多年的外籍受訪者表示，在機場等候了45分鐘，斥破壞東涌站行為「幼稚」，並非認真爭取權利。他又說示威者應認清「政治現實」，香港人無可能從中國共產黨治下爭取到民主，假如不喜歡可選擇移民加拿大。返港旅客C先生表示，示威者行動情有可原，但機場是交通樞紐，示威者可採取類似「和你飛」集會、較和平手法表達訴求。

（反修例風暴）