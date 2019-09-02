黑衣人東涌站毁閘機灑水 撤退行3小時上青馬

有人拆下國旗焚燒

大批示威者昨午沿機場路步行出東涌，有人到東涌泳池拆走掛在旗杆上的國旗，並放在地上焚燒，旗杆上只剩區旗。一批身穿黑衣的人，下午5時許進入東涌站後，以錘仔、棍、雨傘等破壞多個入閘機、售票機，其間有人張傘遮擋傳媒的拍攝，並用噴漆噴黑閉路電視鏡頭，及在車站噴「黨鐵」、「垃圾」等字句。有人打爛車站控制室的門鎖及玻璃，有人拿走滅火筒及打開消防喉不斷射水，令站內積水。示威者其後四散。

青衣站及機場站有設施損毁。數十名身黑衣戴口罩的人昨午1時許亦以硬物破壞閘機，跨過閘機進入收費區。機場站亦有玻璃遭人打爛。

警入車廂查證件 中環「接船」

港鐵昨午6時許宣布，由於東涌站、青衣站受大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌線全線暫停；車站亦作出緊急廣播，有乘客滯留。大批防暴警約6時45分進入東涌站，一批速龍小隊立即進入月台層及當時停駛的一架列車內，向車內身穿黑衣的人查身分證，有乘客顯得驚恐，有乘客用身軀遮擋家人，以防混亂中遭打傷。其間防暴警員在月台扶手電梯把守，拒讓人進入月台。

政府亦譴責「暴力示威者」的破壞行為，並稱有違法者焚毁國旗，是挑戰國家權威，衝擊「一國兩制」底線。

數十車義載示威者離開

因機場快線及東涌線停駛，防暴警趕至東涌後，示威者再徒步撤退，近千示威者及市民沿北大嶼山公路向九龍方向走，近3小時後抵達青馬大橋收費亭，有人登上巴士或數十輛正等候的義載車輛離開。大批防暴警則在中環碼頭「接船」，搜查由大嶼山返中環搭客。

（反修例風暴）