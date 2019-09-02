堵路癱瘓交通 機場半晝孤島 旅客拖篋徒步 黑衣人鐵枝拋機鐵路軌

半日21離港航班取消

機管局網頁資料顯示，昨午1時起至午夜零時期間，共有21班離港航班取消。機管局表示，昨日通往機場的道路受阻塞，巴士服務至昨晚7時起逐步恢復，亦有小量航班取消及部分航班延誤。政府發言人嚴厲譴責「暴力示威者」的破壞及違法行為，在附近堵路及縱火，影響大批旅客行程，並對香港經濟造成傷害，稱警方會果斷執法。

機管局上周獲高院批准延長禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威。大批市民昨午改變策略，響應網上號召到機場附近作「交通壓力測試」，嘗試堵塞機場外圍交通，以爭取五大訴求，及表達對警方前日在太子站執法行動的不滿。

停機場線 港鐵派錢供旅客截的

昨午1時起示威者人數增多，聚集在1號客運大樓外的巴士總站，其間有人呼籲堵塞前往客運大樓的入口，機場保安組成人鏈防範，大批防暴警其後到場，雙方對峙。有機管局職員之後讀出禁制令內容，稱示威者參與未經批准集結，促在場者離開。機場快線下午1時半起暫停往機場方向的列車服務，港鐵職員在青衣站準備現金，協助滯留青衣站旅客截乘的士往機場。

響應青馬慢駛 多車稱拋錨

示威者其後以鐵馬、水馬等雜物，堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶道路；有示威者以水馬堵塞機場外面通道的升降機。2時許，約200名市民由東涌沿路步入機場；亦有人響應在青馬大橋慢駛，青嶼幹線附近有多輛汽車報稱拋錨停在路上，導致來往機場的陸路交通嚴重擠塞，車龍遠至長青隧道。

3時許，警方與示威者對峙一輪後宣布採取驅散行動，警告示威者停止違法行為及離開。大批示威者沿機場路步行撤離，稱不會死守或被捕，至5時許到達東涌站。

堵路期間，示威者亦闖入機場快線近機場站的路軌範圍，並向路軌拋鐵枝及石頭，幸未有列車駛至。港鐵之後宣布，由於有人闖入機場快線路軌範圍放置雜物，令列車不能經過該路段，機場快線4時許全線暫停服務，至晚上約10時半局部重開，往香港站恢復每10分鐘一班，往機場方向仍暫停。機場快線停駛期間，大批旅客在機場站等候離開。

機場道路被堵塞期間，多條機場巴士路線暫停或改道，有旅客由東涌拖行李箱步行入機場。有機師稱，原由東涌站乘的士到國泰城，惟示威者架設路障阻礙前行，需拖着行李步行15分鐘到達1號客運大樓。他說原定駕駛航班下午4時許起飛，但已遲到大半小時，其他機組人員亦未趕及，導致航班延誤。他說示威者行動為機場使用者帶來不便，不認同行動，冀港府盡快解決問題。

國泰董事逆線行車撞示威者

國泰航務董事甘沛思（Chris Kempis）則在順東路逆線行車撞到一名示威者，並阻礙現場記者拍攝。甘沛思其後透過國泰發言人回覆，稱無意冒犯任何人，向受影響者衷心致歉。

明報記者

（反修例風暴）

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