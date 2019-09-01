響應記8‧31 市民8：31車站內外舉燈

民陣昨凌晨在社交平台發表「給香港人的家書」，稱雖然無法以舉辦遊行集會的姿態和港人共同進退，但希望每個人都緊記不受傷、不流血和不被捕，在爭取民主自由道路上持續抗爭。民陣又呼籲，市民在昨晚8點31分，一同在自己家居或社區點燃燭光或打開手機電筒，表達堅持五大訴求、爭取民主的心願，「讓民主之光，散發在香港每個角落」。

行動以手機燈光為記，同時以口號相認。昨晚就有數十名穿黑衣、戴上頭盔和防毒面罩的示威者在天后港鐵站A出口外聽到相關呼籲停下腳步，站立並舉起手機燈，其間有另一批示威者行經對出的英皇道，雙方輪流大喊「光復香港，時代革命」等。另一方面，亦有示威者在由金鐘開往尖沙嘴的港鐵車廂內舉起手機燈。

港府發言人回覆傳媒查詢，稱政制發展議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將導致社會更分化，是不負責任的做法；特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

（反修例風暴）