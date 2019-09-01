6．12睹無差別射擊 「這輩子不會再信警察」

【明報專訊】警民關係破裂，互相的稱呼反映心中仇恨，有示威者口中的警察是「狗」，有警員眼裏的示威者是「曱甴」。經過金鐘添馬公園時，有幾名警員在遠處走過，倉鼠即說「有狗」，Mo關心是什麼「品種的狗」，他們言談間很自然將「警察」說成「狗」，或多或少反映出警察在他們心中的形象。倉鼠說，自從6月12日那天起，他說「這輩子不會再信任警察」，雙方亦似乎不太可能建立到什麼關係。
身為「急救員」，Mo和倉鼠說穿上反光衣時，就會保持中立，但脫下反光衣，見到警車、警員，很自然會瞄一下，了解「是什麼品種」。不少男孩小時候會幻想長大後當警察，倉鼠說從來沒有想過，日後亦不會當警察，他希望長大後當救護員或護士，因為他想在前線幫人。
各盼做護士機師 未對國泰言棄
Mo則希望做機師，更說將來中學或大學畢業時就會應徵，若不成功，就會做飛機維修工作。但近來航空界被白色恐怖籠罩，工會屢指有人疑因網上政治言論而「以言入罪」被炒，他即展示其空白的Instagram帳戶說，「我N年無玩facebook和IG了」。
在空中廣播「香港人加油」的國泰航空機師已離職，疑遭解僱。Mo表示，明白國泰受制於內地航權，但國泰身為國際公司，這只是員工政治立場與公司不同，可紀律處分，但不應即時解僱。但他同時說「人誰無過，之後不再這樣就可以，還看日後表現」，他此刻認為國泰始終是香港人的航空公司，所以會支持，不會罷搭，「好像睇波，你支持一隊球隊一樣，你會撐他們的」。
穿反光衣仍遭警槍指 「犯錯太離譜」
同樣道理，對於香港人的警隊，Mo就不會「撐」他們。他說，自己身穿急救員的反光衣，仍被警員用槍指着，「他們犯的錯太離譜」。倉鼠形容自從6月12日見到警察「無差別射擊」後，不可能再信任警察。
警民關係距離愈拉愈遠，有示威者叫警察是「狗」，有警察稱示威者「曱甴」，倉鼠說這輩子將視警察為「過街老鼠」，「無可能扭轉警察在我心目中的形象，除非解散警隊」。