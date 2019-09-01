6．12睹無差別射擊 「這輩子不會再信警察」

身為「急救員」，Mo和倉鼠說穿上反光衣時，就會保持中立，但脫下反光衣，見到警車、警員，很自然會瞄一下，了解「是什麼品種」。不少男孩小時候會幻想長大後當警察，倉鼠說從來沒有想過，日後亦不會當警察，他希望長大後當救護員或護士，因為他想在前線幫人。

各盼做護士機師 未對國泰言棄

Mo則希望做機師，更說將來中學或大學畢業時就會應徵，若不成功，就會做飛機維修工作。但近來航空界被白色恐怖籠罩，工會屢指有人疑因網上政治言論而「以言入罪」被炒，他即展示其空白的Instagram帳戶說，「我N年無玩facebook和IG了」。

在空中廣播「香港人加油」的國泰航空機師已離職，疑遭解僱。Mo表示，明白國泰受制於內地航權，但國泰身為國際公司，這只是員工政治立場與公司不同，可紀律處分，但不應即時解僱。但他同時說「人誰無過，之後不再這樣就可以，還看日後表現」，他此刻認為國泰始終是香港人的航空公司，所以會支持，不會罷搭，「好像睇波，你支持一隊球隊一樣，你會撐他們的」。

穿反光衣仍遭警槍指 「犯錯太離譜」

同樣道理，對於香港人的警隊，Mo就不會「撐」他們。他說，自己身穿急救員的反光衣，仍被警員用槍指着，「他們犯的錯太離譜」。倉鼠形容自從6月12日見到警察「無差別射擊」後，不可能再信任警察。

警民關係距離愈拉愈遠，有示威者叫警察是「狗」，有警察稱示威者「曱甴」，倉鼠說這輩子將視警察為「過街老鼠」，「無可能扭轉警察在我心目中的形象，除非解散警隊」。

（反修例風暴）