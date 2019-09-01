【周日人物】功課未做完 槍彈已捱過 14、15歲的急救員：仗未完 還有校園

兩人稱曾被槍指、被橡膠子彈或胡椒球彈射中。當催淚彈成了常態，少年反問為何他們要戴防毒面罩上街聞催淚彈，當有救護員被射爆眼，他們怯，卻仍繼續上前，「我們沒有選擇，The war must go on」。他們的戰場不止在街頭巷尾，還有開學後的校園。

文：羅嘉凝

攝：曾憲宗

年紀太小 被多隊急救隊「拋棄」

口罩掩不住少年的稚氣，穿上急救員反光衣的二人於上周三中區愛丁堡廣場集會時，突然互相追逐，一下子就變回操場上的中學生。他們化名為倉鼠和Mo，兩人來自不同中學，本屬不同的急救隊，早考獲急救證書，卻因為「你年紀太細」、「你出事，我承擔不起」等理由，先後被6、7隊急救隊「拋棄」，8．24那個周六於觀塘遊行相遇，二人就結伴了。

他們同於6月12日走上街頭，那時他們仍不相識。Mo說，那天聽到前方說警察將發射催淚彈，他還說「黐線，唔好玩啦」，倉鼠打算當「和理非」參與者，突見警察射出第一枚催淚彈。往後他們就穿上急救員的反光衣和頭盔，倉鼠幾乎每場示威集會都會上場，Mo則參與了不少於10場示威，「有傳言每次上街時薪2000元，如果屬實，我應該有20幾萬元，但我從沒收過」。

頭盔遭扑爆射爆 手腳曾中槍

要數最驚險一場，Mo說是8月11日，他趕到太古港鐵站，曾與警察「深情對望」，警察開槍，他的頭盔被擦跌，「若我沒蹲下，或被射中心口或頸」，後來他被警察扑爆頭盔，被射中小腿，大腿亦受傷，幸獲市民義載回家。倉鼠曾被槍指，但最驚險還是7月21日，他在干諾道中捱了幾下警棍，右手臂中了胡椒球彈，頭盔被射爆了。

別人看他們年少，勸他們退後。倉鼠卻在前方處理過被催淚彈射中的、被布袋彈擊中心口的、丟完催淚彈而手指麻痺的，他說前線傷者多、永遠不夠人，而他們年紀已不算小，他見過10、11歲的男童在做滅煙小隊、掟磚。Mo問：「大家應該諗，為何14、15歲的人要上街聞催淚彈？」

有被捕準備 已聯絡社工

「預了為前線擋子彈」

是什麼驅使他們走上前線呢？Mo說是「愛與責任」，又稱「天氣這麼熱，若不是做急救，未必會遊行」；倉鼠說因為愛香港、想保護香港，不欲見到有人受傷，自己卻幫不上忙。而他們上街，已準備了被捕，早聯絡了相熟社工。

早前有急救員被射爆眼，Mo說：「唔驚就呃你，但驚對自己有何幫助呢？上前線冇人想受傷、冇人想被捕，但我們無選擇，The war must go on。」倉鼠亦說：「我行出來就預了為前線擋子彈，他們用條命保護香港，我們用條命保護他們。」倉鼠早在2014年雨傘運動時在金鐘街頭睡了一星期，那年他9歲，然後他考取了急救證書。

Telegram加入「尋人組」 勸服企跳青年

現在除了在前線急救，倉鼠更加入了Telegram「尋人組」，尋找欲輕生的失蹤青年，他說成功勸服過一名在青衣海邊𠝹手的少女，以及在屯門企跳的20多歲青年。

以往暑假，倉鼠做功課、跑山、打波、與家人去旅行；今年父母提議去旅行，他說「前線少一個人，就是少了一個人，怎樣都補不到」，他不去，父母亦無心情去，但他說今年過了「畢生難忘的暑假」。Mo形容今年暑假是「功課的噩夢」，直至8月30日，功課完成度僅兩成。

Mo和倉鼠明天開學就是中三學生，他們已計劃回校罷課，倉鼠邀請Mo明天放學後去中文大學集會，Mo一口答應。他們這個暑假沒掙到20萬元，只聞過一陣陣催淚煙，經歷了多場抗爭，他們的抗爭故事仍未完，待續。

（反修例風暴）