連登遭「前所未見」攻擊

連登討論區昨早約9時半在Twitter及facebook等發文稱伺服器「正承受前所未見的大型DDoS攻擊」，會採取緊急措施盡快令服務恢復正常，並呼籲網民若無法使用應用程式，可嘗試使用網頁版。至昨早約10時45分，應用程式一度回復正常，惟下午仍間歇無法使用。另一平台高登討論區亦稱受到DDoS攻擊，網頁服務不穩。本報向兩平台查詢是否知道攻擊者身分和目的，至截稿前未有回覆。

Telegram將更新程式 增私隱度

另外，據路透社報道，因Telegram現允許用戶配對手機已儲存聯絡人電話號碼及群組成員，若中國政府向電訊商查詢，即可找出電話號碼擁有人身分。路透社引述熟知情况的消息人士稱，Telegram已找到證據，顯示中國政府或已上傳大量電話號碼，但未清楚是否已辨認到示威者身分。Telegram稱將於數日內更新程式，以保護香港示威者，希望在便利用戶尋找他人及私隱度上取平衡。

保安局回應路透社稱，港府一直負責任地處理當前困難環境以恢復公眾秩序，拒絕評論有否試圖使用Telegram去識別示威者身分。

（反修例風暴）