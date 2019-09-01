數百教徒毋懼涉違法 稱自由是底線 「為罪人祈禱」遊行 赴禮賓府讀經被截

有市民合資印單張宣傳罷買

昨近中午，修頓球場開始有人聚集，以中老年人為主。遊行出發前，坐在看台的人大叫「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」、「黑警還眼」、「Free Hong Kong, Democracy Now」等，打氣聲此起彼落。一男子打扮成聖經人物模樣現身，引來全場哄動。他以英語說自己是摩西，是神派他來，帶領香港人爭取五大訴求。

有市民自發派宣傳罷買的單張，其中一名派發者陸小姐說，同行者在網上認識，有一群「和理非」也想為運動貢獻，故合資萬多元，印了幾萬張單張。她知道昨日活動沒獲警方發出不反對通知書，「（出來）風險一定有，任何層面也打壓。自由是底線，現時情况已無法接受。希望政府知道，無論怎樣打壓，我們也不會低頭」。

另一名參加者、19歲的陳先生則說希望站出來，告訴大家不要懼怕白色恐怖，「唔好因為驚而接受暴政」。

警一度入修頓球場舉旗警告違法

昨午12時45分，一隊軍裝警員一度進入修頓球場，舉起黃旗示意「你現正違反法例，你可能被檢控」，現場群眾情緒激動，警員繼而離去。

其後，有人舉起崇基學院神學院的旗幟，說自己要到灣仔循道衛理堂祈禱，一群人跟隨他離開修頓球場。他們先到循道衛理香港堂，念出天主教及基督教版本的主禱文，又念聖經詩篇23和使徒信經。之後有人說下一站是警察總部，「無人帶你哋去，你哋自己用方法去」。

一行人之後開始經分域街或軒尼詩道走到警察總部，其間有警察在警總外舉起黃旗，市民短暫逗留後便出發前往中環聖約翰座堂。他們在教堂外再次誦經和唱聖詩，然後融入從遮打花園出發的群眾，欲到禮賓府「找林鄭月娥姐妹，為她祈禱」。防暴警察在上亞厘畢道及亞厘畢里築起防線，群眾沒有硬闖，經雪廠街回到皇后大道中。一行人本打算一直往西行，惟有人說「帶頭人」稱想回去遮打花園集合，又有人說西環中聯辦「駐重兵」，故沒往西走。

明報記者

（反修例風暴）