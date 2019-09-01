8‧30拘捕 7人保釋 區諾軒稱曾被拒聯絡律師

人民日報文章：須追究違法責任

新華社昨發表評論，稱相關人等參與近期暴力犯罪活動，被捕是咎由自取、罪有應得；《人民日報》海外版亦發評論，稱香港不能再亂下去，特區政府要敢於和善於運用各種法律手段止暴制亂，果斷拘捕違法暴力分子。區諾軒保釋後稱，8．31前作政治濫捕無助解決問題，會令一國兩制和香港「玩完」。

黃之鋒、周庭前日保釋，公民黨譚文豪、議會陣線區諾軒、熱血公民鄭松泰、港大學生會前會長孫曉嵐昨日先後完成保釋。區諾軒說，警方稱他7月8日在亞皆老街和咸美頓街一帶，涉「阻差辦公」和兩項襲警罪。他批評，被捕時警員不讓他聯絡律師等外間人士，要他到警署後，有律師見他，他才能透過律師與外間聯絡，認為做法不合理。他又期望外界關注年輕人面對的拘捕及審訊問題，免他們受到不公平對待。被指涉「阻差辦公」的譚文豪稱政治檢控已變為常態。

《人民日報》海外版昨日發表題為〈盡速將暴力禍港分子繩之以法〉的評論文章，指兩個多月以來，香港街頭暴力不斷升級、粗暴踐踏法治和社會秩序，公然挑戰「一國兩制」原則底線；如果任其發展，香港就有沉淪之虞。文章稱，對香港激進分子公然挑戰一國兩制原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任。

民主黨創黨主席李柱銘和自由黨榮譽主席田北俊昨出席港台《星期六問責》，李柱銘質疑警方在8月31日前拘捕多名民主派立法會議員及社運人物，時間上太巧合，認為是故意激起民憤、希望示威者以暴力發泄，為政府引用《緊急法》找藉口。

（反修例風暴）