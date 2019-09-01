3策劃行動小頭目 警柏寧酒店拘捕

據接近示威者消息，示威者現會於行動前入住酒店，當中有參與策劃的示威者近日入住銅鑼灣柏寧酒店，商議昨日「升級」行動，部分人已有心理準備行動後會被拘捕。他們昨天與外界失去聯絡，其後有示威者得悉他們已經被捕。

行動前入住 警先發制人

據了解，警方毒品調查科早前根據情報展開調查，並於昨午在柏寧酒店內拘捕至少3名「核心示威者」。據了解，警方近日以情報主導方式行動，在暴力事件未發生前先發制人拘捕。本報分別向柏寧酒店及警方查詢是否有拘捕行動，至截稿前未有回應。

搜國難五金帶走7人

負責人：不合理

另外，近日不時會在示威區售賣頭盔、防煙面罩等裝備的「國難五金」，昨約2時在facebook宣布會在西營盤開店，約1小時後大批警員到場搜查，店內7人被警方鎖上手銬帶走，其中一名男子被警員抬走，他在上警車前高呼「光復香港」。本報昨日向警方查詢帶走7人的原因，至截稿前未有回應。

昨午約2時半，本報記者目擊約20名警員從西區警署出發，四出搜查，部分警員戴頭盔及持圓盾。警員約3時找到國難五金所在的第三街內有一條橫巷，大批警員進入店舖，另有一批警員在巷口築起人牆，現場一度約有50名警員。約50名市民在場圍觀，在場者一度與警方口角，又不停向警方高叫「香港警察、知法犯法」等口號。

警方離開後，國難五金負責人進入店內點算物資。他引述警方稱，在現場見到兩支通渠水及噴壺，認為兩者有關聯，遂進入店內搜查。負責人表示，通渠水不屬於國難五金，認為警方做法不合理，因為國難五金是五金舖，儲有頭盔及口罩等十分合理。

政府飛行隊直升機助警觀察

另外，有網民前晚在本港多區發現有直升機低空盤旋，本報記者傍晚及晚上採訪示威期間，分別在灣仔及銅鑼灣上空發現有直升機。據悉，政府飛行服務隊的直升機為警方在各區上空觀察。

明報記者

（反修例風暴）