李柱銘：緊急法違憲、害死特區 田北俊：林鄭辭職或可解困局

李柱銘和田北俊出席港台《星期六問責》。李柱銘稱，緊急法有權將人驅逐離境，等同可將人送到內地。他認為緊急法架空立法會，違反《基本法》規定香港的立法權由立法會行使，亦違反《人權法》和國際公約。

田北俊稱，若政府不澄清不會用緊急法，會大大影響國際和商界的信心；而政府動用一條50年沒有用過的法例是不恰當，另緊急法可凍結資金、控制傳媒，影響商界信心和言論自由。他在節目後說，有報道指林太曾向中央提出撤回修例及成立獨立調查委員會，遭中央拒絕，他說這顯示林太「願意做」，若她辭職，一力承擔問題，或能解決困局。

24泛民函習近平 促重啟政改

24名民主派立法會議員向國家主席習近平發信，要求北京政府盡快重啟香港政改，落實「雙普選」。他們在信中表示，香港如今陷入示威頻繁的動盪中，源頭亦因不信任北京政府及由北京欽點的特首，促請北京盡快重啟政改，從源頭解決香港社會深層次矛盾，還香港基本法所承諾的高度自治。

另外，律政司長鄭若驊發表網誌，認為香港現時困局利用中立調解員調解未嘗不是一個好選擇。她說調解在過程中提供溝通平台，有利雙方收窄分歧，或重檢自己處境，有助日後續磋商以達和解。

（反修例風暴）