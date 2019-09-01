涉機場襲警致拔槍 區議員助理控暴動

准保釋 下月尾再訊

被告邱文勁（30歲）在沙田區議員陳國強辦事處擔任社區主任，他被控於2019年8月13日，在機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區內，連同其他身分不詳的人參與暴動，並非法及惡意對男子黃耀華（當日拔槍警員）身體加以嚴重傷害。

控方在庭上透露，當時沒戴口罩和穿白恤衫的被告，在警方協助救護車到場時襲擊一名警員，及試圖搶走該警員的圓盾，導致該警員需拔槍作警告姿態，襲擊才得以停止。控方又指機場閉路電視和八達通紀錄均顯示被告當日身處機場，警方亦從其住所搜出防毒面具濾罐、眼罩、口罩、行山杖、繩索等物品。

控方又向法庭展示被告社交專頁「邱文勁社區服務處」的截圖，指他曾發布針對警方的言論、呼籲他人參與機場示威活動，及教其他人遮蓋容貌，未來或會繼續參與其他示威活動。

代表被告的大律師劉偉聰呼籲法庭勿考慮控方呈上的影片截圖中「廢青暴行錄」及「死四眼仔想謀殺呀」的標題，認為相關截圖未能顯示事件前因後果，又指機管局當日仍未向法庭申請禁制令，故普通市民到機場發表意見未算犯法，被告亦未曾表示自己要不惜一切使用暴力。

法庭最終批准被告以現金1萬元保釋，其間不得離港、須遵守宵禁令，並須每周3次到警署報到。邱文勁在庭外說本案屬政治檢控，籲市民續團結一致抗暴政。

深水埗集結3人控暴動

另外，上周四（29日）晚上深水埗警署外的集結亦有3人被控暴動罪，被告依次為李倩瑩（20歲）、戴家榮（41歲）及黎擎智（26歲），分別報稱學生、車房職員和學生，控罪指他們當日在警署對面與不知名者參與暴動。案件原定昨在西九龍裁判法院提堂，惟3人仍在明愛醫院留醫，缺席聆訊，案件押後至9月3日再訊。辯方在庭上稱，首被告有與骨有關的傷勢，下周一需見物理治療師；次被告眼睛不適；第三被告則擦傷和不適。

【案件編號：ESCC2034、KCCC2243/19】

（反修例風暴）