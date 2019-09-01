水馬封路護中聯辦 港鐵深夜停5線

部分車站今晨未必可重開

昨晚約7時，示威仍集中在港島之時，港鐵宣布應警方要求關閉高鐵西九總站的多個出入口及天空走廊；及後衝突蔓延至多個港鐵站，港鐵在未有預先通知下，在晚上11時後先後宣布荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線及將軍澳線共5條線全部停駛。

警方昨早在中聯辦外停泊兩輛水炮車和三輛裝甲車候命，又在中聯辦以西的朝光街、以東的西邊街、前後門所在的干諾道西和德輔道西，均以水馬陣佈置防線，西隧南行線石塘嘴出口亦在昨早開始封閉。

西區公共交通幾癱瘓 有人斥擾民

港鐵昨早約10時宣布下午1時半起關閉西營盤站，臨近關閉前，大批市民趕入閘搭「尾班車」。住在西營盤的外籍女子Rai稱，昨原打算與侄女到銅鑼灣購物，到西營盤站入閘後聽到將要封站的廣播，擔心有危險，故出閘返家。她批評港鐵作為公共運輸工具，封站令市民大失預算。陳氏夫婦昨由東區到西營盤買月餅，他們由上環步行20分鐘才到西營盤。陳太自言膝蓋退化，要拄拐杖走路，從上環走到西營盤很辛苦，批評港鐵安排非常擾民。

在西營盤經營地產舖的許先生則認為封站及封路合理，擔心示威者會「打爛晒啲嘢」。他說示威持續令附近租務淡靜，以往8月會租出約40個單位，本月只租出約20個，批評示威影響民生，「我唔理政治唔政治，淨係理搵唔搵到食，搵唔到食你有民主都無用」。

灣仔站幕門遭擊毁 欄杆拋路軌

此外，港鐵稱昨午4時許灣仔站二號月台有幕門遭人用金屬硬物撞毁，懷疑硬物為街外欄杆，有人將雜物拋入路軌，港島線往堅尼地城站方向列車服務一度暫停，人員用了約10分鐘清理，列車經過該路段時要慢駛。港鐵已就事件報警，並譴責惡意行為。

（反修例風暴）