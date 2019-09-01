大律師質疑做法 稱保護令非隨意管夜歸童

黃瑞紅舉例，警方一般會就兒童離家出走、深夜遊蕩等案件向法庭申請保護令，如法庭認為家長無力再照顧或保護子女，「例如子女已多次半夜在街上遊蕩，不回家和不上學，父母同樣不理會，或沒能力理會」，即使家長提出反對，法庭仍會向涉案兒童批出保護令。

被捕童無案底有人照顧

申保護令未必恰當

對於警方是次有否濫用保護令，黃瑞紅說，若被捕兒童本身沒有案底、未曾獲批保護令、目前證據亦未能顯示他們涉明顯違法行為，父母亦有能力照顧他們，警方仍選擇申請保護令，做法「未必恰當」，因保護令主要為保護兒童的權利、福利和安全，「不是隨意規管較晚回家的兒童」，亦與家長管教方法等涉價值判斷的事宜無關。她又說，如法庭最終批出保護令，事主仍可就相關決定上訴。

佔運有案例惹爭議

少女獲撤保護令

翻查報道，2014年佔領運動期間，一名14歲少女曾在金鐘「連儂牆」附近地上用粉筆畫花，遭警方以涉嫌刑事毁壞拘捕。警方當時以少女父親無力照顧為由，向法庭申請兒童保護令，裁判官最終批出保護令，判少女入住兒童及青少年院三周，事件一度引起社福界嘩然，質疑警方濫用程序。資深大律師李柱銘其後代表少女向高等法院申請保釋外出獲批，後來再獲裁判法院撤銷保護令。

（反修例風暴）