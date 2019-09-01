警申保護令 3被捕學童入兒童院 暫住近一個月無法上學 家長擬上訴

13至15歲 同深水埗聚集被捕

涉事學童在深水埗警署附近被捕，警方在庭上稱，上周四晚10時許約70名示威者在深水埗警署外聚集，以激光筆射向警署，有5人向警署擲磚。警方當晚11時20分呼籲示威者離開，曾九度出示藍旗警告，最後於11時43分清場，拘捕18人。警員自行判斷下截查並拘捕一名13歲女童、一名15歲女童及一名15歲男童。警方提出申請保護令，法庭根據《保護兒童及少年條例》動議，案件昨在九龍城法院少年庭處理。

男童稱參與放映會 女童稱等巴士

案中15歲男童被捕時戴黑色口罩及穿黑衣，他稱當日與同學參與深水埗地鐵站外的放映會，觀看有關烏克蘭示威的紀錄片。辯方強調男童因擔憂被認出才戴口罩，而他居於警署附近，被捕時正在回家，惟裁判官質疑說：「無可能無其他路避開（集結現場）。」辯方稱男童父親知悉他參與放映會，若得知他參與非法集會，一定不批准，官回應稱「驅散行動被捕一定有原因」，又指案件有太多巧合。官下令警方檢取男童的手機，以確認男童參與放映會是否屬實，並調查是否有證據作刑事檢控。男童父親在庭上強調兒子當日身穿睡衣外出，又說「屋企啲衫大多是黑色」，反問「普通市民都唔可以戴口罩？」

15歲女童被捕時，警員在其背囊搜出呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布及可紓緩肌肉痠痛的噴霧等，其父母向警方稱不知女兒參與示威。女童稱她當時並非示威，只是在警署旁巴士站候車，她只見過一次藍旗警示，不知有人擲磚，對於裁判官質疑袋內搜到呼吸器，她說「出街都會帶住，唔知幾時放催淚彈」。辯方指其母為主婦，可照顧女童，且臨近開學，保護令有阻女童上學。辯方提出宵禁令，父母亦承諾會全力照顧女兒。

13歲女童被捕時被搜出激光筆和口罩。辯方稱女童校內沒操行問題，有擔任領袖角色。辯方提出宵禁令，又指女童父親已退休，有時間照顧女兒。

官：兵荒馬亂不離開 無能力判斷危險

裁判官杜浩成指現場有人擲磚或動武，示威者四散逃跑，是危險的事，惟3童不識保護自己，警方曾九度出示警告，他們「兵荒馬亂」下都不離開，認為他們無能力判斷危險與否，又指家人無能力監管他們，父母不知3人參與示威，判3人入屯門兒童及青少年院暫住。

代表15歲女童及15歲男童的律師在庭外透露，學童拘留期間無法如常上學，其中15歲男童家長欲於周一提出上訴，若失敗，或會申請人身保護令，以審視關押是否合理。

【案件編號：KCJP119-121/19】

明報記者

（反修例風暴）