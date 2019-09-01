救火隊「衝衝子」：昨非終局 但要當終局打

中六生：今不衝 DSE幾好都無用

在遮打花園的物資站，昨午有6名將考文憑試（DSE）的中六學生「上gear」（包括「豬嘴」、保鮮紙等），他們昨天才首次見面組成一隊，當中二人不認為昨天是終局，因明天、後天仍有行動。即使擔心被捕，但其中一人說，「如果今日不衝，DSE考得幾好都無用，香港都無將來」。

同時，負責淋熄催淚彈救火小隊成員、同是19歲的棉花糖及三文魚（化名），在銅鑼灣物資站取濾罐後便趕往金鐘。警方前日大規模拘捕，被捕風險會否增加？棉花糖突然說：「其實，我們都寫好了遺書。」遺書寫什麼？三文魚笑說：「唔講得㗎！唔吉利㗎！你都唔知規矩嘅！」

備遺書籲港人勿氣餒

以T恤包面的棉花糖則說，遺書一半寫給家人、一半寫給香港人，只是以防萬一。「如果出事，可以留番啲嘢畀之前抗爭者啊。我想告訴他們，不要因為我們的死而退縮、氣餒，反而要帶這信息給大家。」他說昨日出來的人少了，可能有家室的人看到前天情况有顧慮。

網傳昨日是終局，「衝衝子」會以死相拚，不過三文魚說：「（昨天）當然不是endgame，（距離10．1）還有一個月嘛，但我不會說因為這是『infinity war（無盡頭的戰爭）』，就什麼也不做，和理非完就回家。我們不能每次都想着可以回頭，應每次都當是endgame去打，否則終有一日會無晒意志。」

正在外地求學的棉花糖，剛在異地結識了女朋友，「我好想回去（外國）啊！好掙扎！」他說，女友前晚叫他不要出去，「其實我也有心想，我是否不應該出去？但，我為了香港，我不得不出去。聽起來好像很大義凜然吧，但，我覺得是這樣啊」。

（反修例風暴）