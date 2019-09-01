記者查詢黑衣「臥底」遭圍困 警稱「特別行動」

數人現身銅鑼灣 其後乘旅巴離開

昨晚9時許，記者在銅鑼灣皇室堡一帶，發現4至5個疑似警員，他們身穿黑衣黑褲、面戴防毒面罩「豬嘴」，並無佩戴委任證。他們起初沒察覺記者，當記者舉機拍攝時，其中一人以手遮鏡頭，並推撞記者。

隨後多名記者到場，追問疑似警員身分，但不獲回應。多名軍裝警上前包圍約10名記者，將記者圍困於維園附近一個5米乘2米的花槽位置，並拉起封鎖線。有女警解釋，警方正進行「特別行動」，不能讓記者離開，其間多名疑似警員上了一架旅遊巴離開，其後警方才讓記者離開，歷時約5分鐘。

佩槍者擲燃燒瓶 射BB彈料為氣槍

另外，昨天網上流傳，有腰間佩有疑似槍枝者，在金鐘夏愨道行車天橋向下拋擲燃燒瓶。多名在場攝影記者其後目睹該示威者取出槍枝發射「BB彈」，顯示該槍應為氣槍。

（反修例風暴）