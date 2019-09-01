港鐵報警 消息：有人擲煙霧餅 警衝太子站圍捕 乘客頭破血流

消息稱，昨晚旺角港鐵站站長室及售票機被破壞，有關人物隨後到月台乘港鐵到太子，並與意見不同的人對峙，過程中有人擲煙霧餅入車廂，警方接獲報案後，旺角警署派員進入月台處理及採拘捕行動。

警方稱，有示威者在太子站內襲擊市民和毁壞設施，警方接報進入港鐵範圍制止暴力行為及拘捕違法者，對示威者暴力行為予以嚴厲譴責。

乘客跪下求饒 跪地相擁而泣

昨晚約10時50分，太子港鐵站廣播因發生嚴重事故，要求乘客下車。約11時，近100名警員衝到往中環方向月台，有「速龍」持警棍在月台上追打市民，亦有多名警員衝入車廂內圍捕並用警棍追打乘客，再將乘客拉出車廂外制服。有警員向車廂內舉起防暴槍，並射胡椒噴劑或催淚水劑。車廂內有乘客跪下並舉起雙手求饒，說「Sorry, sorry，唔好再打啦」，一名速龍以警棍繼續打。

警察在月台用武幾分鐘後，太子站月台多名市民被制服在地，要蹲下並把雙手放在頭上；多名乘客頭破血流，血染衣衫；月台上留下血漬，有乘客嚇得在車廂跪在地上相擁而泣。民主黨立法會議員林卓廷強烈譴責警方在列車用警棍和催淚水劑攻擊市民，引起市民嚴重恐慌，製造「元朗恐襲2.0」，批評警方不顧市民安全、濫用武力令人髮指。

警斥示威者 林卓廷轟警釀「元朗2.0」

港鐵回應稱，當時車廂發生乘客衝突，港鐵報警求助，而警方有權進入車站範圍包括車廂採取執法行動。

（反修例風暴）