示威者6區縱火 水炮車首噴藍液 警維園兩槍示警 港鐵車廂圍捕棍打

至深夜，在港鐵報警後，百名警察進入太子港鐵站月台，衝入車廂圍捕並用警棍打乘客，並噴胡椒噴劑或催淚水劑。

疑臥底警遭示威者揭發 記者維園撿疑實彈彈殼

另外，消息稱有臥底警員喬裝示威者，昨晚在維園被示威者揭發，其後遭包圍，有警員遂向天開兩槍示警。本報記者昨晚在維園近銅鑼灣出口噴水池旁，發現地上有金色實彈彈殼，彈殼底印有「SPEED 9mm LUGER」。

政府發言人昨晚回應，激進示威者向政總、立法會和警察總部及不同地方投擲汽油彈，並以腐蝕液體及磚頭等襲擊警員，其暴力行為嚴重擾亂社會安寧，對警員和市民的人身安全構成極大威脅；違法及暴力行為持續升級，政府嚴厲譴責，警方必嚴正追究；政府將繼續維護法治，並再呼籲市民一同向暴力說「不」，讓社會盡快回復秩序。

民眾昨天自發到灣仔修頓球場、中環遮打花園及銅鑼灣起步遊行，有示威者因西環駐重警力沒向西行，重返金鐘，在政府總部和立法會一帶集結。下午約5時10分，立法會示威區警員射胡椒噴劑驅散示威者，有記者遭射中要被扶走；示威者即向警員擲雞蛋、石塊，撞鐵閘，持盾防暴警員向外叫「曱甴」並放多發催淚彈。

同時，有示威者向政總射激光，至約5時半，警員放數以十計催淚彈，部分示威者執起催淚彈拋向警方。警方發射橡膠子彈、連噴多發催淚水劑，夏愨道示威者投擲多枚燃燒彈還擊，其後水炮車首次向示威者發射藍色水劑，夏愨道地面天橋均染上藍色。

示威者拆修頓座位縱火

警民互攻期間，圍着政總的巨型水馬和防線內帳幕頂部起火，約6時半由中環趕至的防暴警察向金鐘推進，示威者退至金鐘站，並轉到銅鑼灣。約7時10分，有示威者在警總附近的軒尼詩道燃燒水馬、路牌，以及由修頓球場推來的座位等，火勢高近兩米，濃煙湧半空，燃燒期間傳出多下爆炸聲，約半小時後消防員到場救熄火種。

晚上約8時，防暴警再沿軒尼詩道向東推進，其間傳出多發槍聲，地上有海綿彈。近盧押道最少有3男1女被警方制服，一男子右額流血，防暴警推進時再向示威者射顏色水劑，示威者亦燃燒垃圾桶等和投擲燃燒彈，水炮車一邊推進一邊射水柱撲熄火種。

隨着防暴警推進，示威群眾散開，遍及銅鑼灣、北角和尖沙嘴。留守銅鑼灣的示威者在近波斯富街和崇光百貨外燃燒雜物，再向警方拋燃燒彈；防暴警連開幾槍，又放了多發催淚彈及胡椒球彈，以水炮車驅散，再有多人被制服。

警邊執勤邊罵「垃圾」

約8時45分，到尖沙嘴的示威者佔彌敦道，其後再佔廣東道，以燃燒的垃圾桶等堵路，尖沙嘴警署有警員放了最少10發催淚彈，數百名防暴警沿彌敦道推進清場，有防暴警邊清場邊罵「垃圾」。同時，另一批示威者堵北角英皇道，警防線一邊向西推進，示威者在北角多處燒雜物。

尖沙嘴清場後，約10時，過百名示威者在旺角雅蘭中心對出彌敦道堵路，並在旺角站內試圖縱火。另外，約100人10時許在觀塘道堵路。

社總「陣地社工」中椒被捕

社會工作者總工會指理事陳虹秀在灣仔擔任「陣地社工」期間，被警察射胡椒噴劑並以非法集結拘捕，社總對此強烈譴責。

明報記者

（反修例風暴）

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