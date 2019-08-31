7月旅客跌4.8% 內地客少24萬

姚思榮料8月9月更差

不過來自澳門的旅客升32.6%，由約9萬增至約12萬人次，其中不過夜澳門客更升53.4%。姚思榮解釋，澳門客增幅與港珠澳大橋有關，較便利及令旅遊成本下降。

姚續稱，本港上半年旅客按年增13.9%，而7月數字轉升為跌明顯與示威衝突有關。姚思榮說，7月起大批已辦好簽證的交流團、遊學團因擔心香港局勢而取消；很多內地旅行社亦因應香港局勢不敢開團，由今年4至5月每日有200至300內地團來港，現每日最少僅40至50團，高峰時亦只有80至90團。

姚思榮說，早前機場衝突已在內地發酵，影響來港信心，以目前情况推算，本港8月旅客數字跌幅將擴大，料按年跌逾四成，加上早前預訂旅行團已「差不多消化完」，估計9月情况可能更差。

旅發局最新數字顯示，7月來港旅客約520萬人次，按年跌4.8%，當中416萬人次為內地旅客，較去年同期下跌5.5%，非內地旅客則跌2.1%。3項數字均是今年首次錄得跌幅。旅發局表示，旅客下跌主要集中於7月下半月，初步數據顯示，8月份上半月訪港旅客數字下跌約三成；業界亦表示，9及10月的預訂來港數字繼續下調。

（反修例風暴）