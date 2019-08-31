涉連儂牆打人 中年漢申減報到遭官斥

稱為爭取休息 官：難以想像

被告黃堅海（46歲）被控於上月11日，在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊李真光及麥世傑。控方稱已準備好答辯，惟辯方希望申請押後讓被告諮詢法律意見，並獲批准押後至10月25日再訊。

辯方昨申請更改保釋條件，稱被告希望將原本每周3次到警署報到，縮減為每周一次，以爭取時間休息。裁判官杜浩成拒絕縮減報到次數，只批准更改報到時間，又指辯方申請理由「難以想像」。此時辯方突然撤回申請，杜官隨即詢問辯方為何「出爾反爾」，又警告此舉「有可能令人質疑你藐視法庭」，不過最後仍按辯方意思，批准被告按原有時間每周報到3次。

向警署擲物 清潔工認罪

另外，37歲清潔工人張永基本月8日圍堵屯門青山警署期間，涉多次大叫「死黑警」及向警署投擲汽車金屬零件，昨在屯門裁判法院承認一項刑事毁壞罪，案件押後至下月13日判刑，以索取社會服務令報告。

【案件編號：KTCC1404、TMCC1712/19】

（反修例風暴）