林鄭評分穿30 給零分者多高學歷

分析：跌勢又急又快又大

另外，3名司長的評分同告下跌，財政司長陳茂波和律政司長鄭若驊分別為29.8及20.3，只有政務司長張建宗「保3」，評分為32.9。鄭宏泰說調查結果整體上反映受訪者對政府及特首應對當前危機感不滿。

中大香港亞太研究所於8月21日至27日以電話訪問716人，受訪者對林鄭月娥的評分為28.4，跌至新低，較上月再跌4.5分。林太在5月的評分為48.1，自反修例運動開始急跌，鄭宏泰形容跌勢「又急、又快、又大」，而且是回歸後歷任特首中最低，但他認為以民望低逼她下台已不是方法。翻查資料，董建華、曾蔭權及梁振英任內最低評分分別為38.9、41.8及38.6。

至於對港府表現，65.5%受訪者表示不滿意，為近一年新高，滿意的只有11.2%，與去年同期31.3%比較有明顯落差。對港府表示不信任的受訪者佔54.6%，較上月升1.3個百分點，而去年同期是20.1%；對中央政府不信任的佔57.5%，較上月升1.2個百分點，去年同期為36.7%。

（反修例風暴）