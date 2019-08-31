獸醫界集會 抗議催淚煙傷害動物

元朗有狗需入氧氣箱數天

另一集會召集人陳慧敏說，昨晚約有250人集會；警方稱達200人。集會一度請出席者以手機亮燈，象徵希望，陳慧敏說：「寧做太平犬，莫做亂世人，那麼亂世狗呢？」灣仔居民吳氏夫婦昨晚帶玩具貴婦狗「拖肥」來集會，吳太說拖肥沒受影響，但其住在元朗的同胎哥哥，在「光復元朗」當天受催淚煙影響，需求診及住了氧氣箱數天，其主人憂心不已。

訓練員：警犬嗅覺靈敏更難受

集會亦談及警犬。犬隻訓練員朱sir在台上說看過兩三條片，都是在放「催淚彈放題」時拍攝，片中警犬什麼裝備都沒有，被「full gear（全副裝備）」的警察拖住，「警犬嗅覺厲害過你好多倍，一定好難受」。他又說，在一段攝放黃大仙的影片中，看見一隻洛威拿警犬被拖住時兩腳長期離地，「見唔到領犬員可控制到隻狗」。中國（香港）獸醫學會會長蕭嘉和說警員曾大叫「我控制唔到佢（警犬）㗎」，認為荒謬絕倫，「控制唔到，你點解要帶（牠）出來？」

大會其後朗讀宣言，要求警方停帶警犬處理示威、不應在發射催淚彈範圍出動警犬，並停在民居發射催淚彈或其他有害物質，以保障家居寵物、流浪犬及市民安全。獸醫Grace稱，寵物受催淚彈影響時，主人應先確保自己，戴上手套，以生理鹽水從內到外清洗寵物受影響部位。她說就催淚彈對動物影響的研究少之又少，因這些事甚少在世上其他地方發生。她又稱，動物毛髮令催淚煙物質難被冲走，若有更嚴重情况，務必找獸醫求診。

（反修例風暴）