非警員被「起底」急增 「爆眼女」全家遭殃

「起底」潮不斷，有即時通訊群組發放大量疑似反修例運動參與者的個人資料，其中流傳爆眼女子的住址、家人姓名和電話，更有網站以姓氏排序發布大量泛民主派中人的個人資料。另有網站列出大量警察和撐警者的資料，當中包括警察子女學校等資訊。據悉，警方近日向有子女的警員派發一個原理如「防狼器」的警報器，供子女上學時若遭人欺凌，可發出響聲。

7月7日九龍遊行和8月24日觀塘遊行申請人劉頴匡是被「起底」的人之一，地址和電話遭公開。他說，除了7月住所曾遭淋紅漆，亦不時收恐嚇短訊如「唔好再搞搞震，否則對你和家人不利」。

劉頴匡又說，繼元朗遊行申請人鍾健平和民陣召集人岑子杰遇襲，估計自己也「高危」，「他們就是想我驚，但我不會。我會如常生活，這對他們最好的回應」。

比例兩日內由28%升至41%

私隱專員公署截至昨日接獲及發現841宗疑似政府官員、知名人士、警員、示威者等個人資料被「起底」的個案，非警員個案比例由8月28日的28%，升至昨日41%，涉披露個人資料、連有貶義或人身攻擊的言詞，以令當事人受排擠、恫嚇及傷害。私隱專員黃繼兒再強烈譴責欺凌行為並作嚴正警告，稱將個人資料於網上公開發布及流傳可能觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行，最高可罰款100萬元及監禁5年，公署不論受影響者的職業、政見立場和身分，會根據條例一視同仁執法。

港鐵車長改用縮寫名牌 減受滋擾

港鐵近日亦發內部通告稱將實施臨時措施，車長可領取只顯示英文名字縮寫的新名牌。港鐵稱近期同事備受批評甚至受欺凌，陸續為車務部前線同事更換名牌，以減低被滋擾的風險。

（反修例風暴）