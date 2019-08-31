6建制議員表明：再推修例不會支持 自由黨經民聯料黨友一致 政府應不夠票通過

當中4人同意設獨立調查委會

鍾國斌、梁美芬、民建聯蔣麗芸、「建築、測量、都市規劃及園境界」謝偉銓、「體育、演藝、文化及出版界」馬逢國和實政圓桌田北辰均表示，若政府再推修例，他們不會支持。至於政府應否明言「撤回」修例，除謝偉銓和馬逢國，另外4人都同意；至於成立獨立調查委員會，只有鍾國斌和田北辰在現階段明言支持（見表），前者說會考慮在立法會復會後提《特權法》調查修例風暴。

鍾國斌考慮提特權法查修例風暴

謝偉銓稱，特首林鄭月娥說修例已壽終正寢，認為她要守信，加上現時環境不成熟，若再提修例是不智。他稱示威者認為政府不說「撤回」是留有一手，他表態是希望大家放心。馬逢國說，政府表明今屆會期內不會恢復二讀，所以即使再交到立法會，他都不會贊成。

梁美芬說，修例在法律上效果已等同市民期望的「撤回」，示威者糾纏於字句而引發衝突是無必要。她解釋林鄭月娥於7月9日說條例已死（is dead），在香港奉行普通法下，這是一項政府承諾，不再修例是市民「合理期望」，官員如果違反這合理期望，法院有權介入，市民亦能司法覆核。本身是法律學者的梁美芬說，香港法院早於1983及2002年兩宗涉及居留權的案件，法院判辭已就「合理期望」作出明確解讀。

梁美芬倡效英國設騷亂調查小組

另外，梁美芬個人已正式向特首提出要求，提早宣布成立一個調查小組檢討修例風波，特首可表明一旦衝突平息便展開工作。她建議政府仿效英國2011年處理倫敦騷亂的調查小組，委任具公信力的法官及成員，全面徹查條例的前因後果、政府有何不足、警察執法、青年不滿原因、有否外國勢力干預，並提出建議。

鍾國斌說，政府明言「撤回」修例是最理想，同時應成立獨立調查委員會，不過就要抽起調查警方的部分，因已有監警會處理。

田北辰認為獨立調查委員會可公道處理示威者和警隊，「監警會查唔到或者唔會查的，全歸獨立調查委員會」，但不應涉及個別的人；他認為最大目標是平息港人對中央和一國兩制的「睇法」，以及警民關係。

明報記者

（反修例風暴）