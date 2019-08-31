6建制議員表明：再推修例不會支持 自由黨經民聯料黨友一致 政府應不夠票通過

【明報專訊】特首林鄭月娥早前稱修例工作已「壽終正寢」，但示威者一方仍要求政府正式撤回修例。6名跨黨派建制派議員向本報稱，若政府違反承諾，在本屆立法會任期內再推修例，他們都不會支持，而當中4人都同意要「撤回」修例。該6名議員中，自由黨黨魁鍾國斌和經民聯梁美芬都說相信大部分黨友都不會再支持修例，若以此計算，即使政府重推，亦不能取得過半數支持票通過。
當中4人同意設獨立調查委會
鍾國斌、梁美芬、民建聯蔣麗芸、「建築、測量、都市規劃及園境界」謝偉銓、「體育、演藝、文化及出版界」馬逢國和實政圓桌田北辰均表示，若政府再推修例，他們不會支持。至於政府應否明言「撤回」修例，除謝偉銓和馬逢國，另外4人都同意；至於成立獨立調查委員會，只有鍾國斌和田北辰在現階段明言支持（見表），前者說會考慮在立法會復會後提《特權法》調查修例風暴。
鍾國斌考慮提特權法查修例風暴
謝偉銓稱，特首林鄭月娥說修例已壽終正寢，認為她要守信，加上現時環境不成熟，若再提修例是不智。他稱示威者認為政府不說「撤回」是留有一手，他表態是希望大家放心。馬逢國說，政府表明今屆會期內不會恢復二讀，所以即使再交到立法會，他都不會贊成。
梁美芬說，修例在法律上效果已等同市民期望的「撤回」，示威者糾纏於字句而引發衝突是無必要。她解釋林鄭月娥於7月9日說條例已死（is dead），在香港奉行普通法下，這是一項政府承諾，不再修例是市民「合理期望」，官員如果違反這合理期望，法院有權介入，市民亦能司法覆核。本身是法律學者的梁美芬說，香港法院早於1983及2002年兩宗涉及居留權的案件，法院判辭已就「合理期望」作出明確解讀。
梁美芬倡效英國設騷亂調查小組
另外，梁美芬個人已正式向特首提出要求，提早宣布成立一個調查小組檢討修例風波，特首可表明一旦衝突平息便展開工作。她建議政府仿效英國2011年處理倫敦騷亂的調查小組，委任具公信力的法官及成員，全面徹查條例的前因後果、政府有何不足、警察執法、青年不滿原因、有否外國勢力干預，並提出建議。
鍾國斌說，政府明言「撤回」修例是最理想，同時應成立獨立調查委員會，不過就要抽起調查警方的部分，因已有監警會處理。
田北辰認為獨立調查委員會可公道處理示威者和警隊，「監警會查唔到或者唔會查的，全歸獨立調查委員會」，但不應涉及個別的人；他認為最大目標是平息港人對中央和一國兩制的「睇法」，以及警民關係。