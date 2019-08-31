庇理羅士關注組：校方稱召家長接走罷課學生

庇理羅士女子中學逃犯條例關注組昨在Instagram發文表示，校方在開會時表明反對學生罷課，亦不批准關注組在9月6日舉行的校內罷課及於開學日設連儂牆；校方亦不接受以罷課為由請假，若有學生堅持校內罷課，校方將聯絡家長接走學生。

文中提到，校方表示學生不能違反校服服飾規定佩戴白絲帶。關注組稱會繼續為同學爭取在校內表達意見的自由。本報昨晚未能與該校聯絡。

安全理由 明罷課集會取消

另外，「香港學生罷課聯盟」召集人何同學稱，鑑於近日有多個遊行申請人遇襲或被捕，9月1日的添馬公園中學生罷課集會將取消，因不希望中學生人身安全受威脅。何同學說聯盟已得悉逾230間中學成立罷課關注組，其中130間有學生落實罷課；聯盟呼籲學生於開學周連續罷課一周，其後會以網上問卷統計實際罷課人數及檢討形式再決定升級行動。

有份組織「中學生罷課籌備平台」的香港眾志副主席鄭家朗於商台《在晴朗的一天出發》稱，料近200中學約9000名學生罷課。平台將於9月2日在愛丁堡廣場集會，對於有市民於同日發起堵路等，鄭說平台呼籲以和平方式罷課，冀集會能容納最多學生。

眾志料200中學9000人罷課

此外，高教公民、進步教師同盟、社工復興運動、法政匯思及杏林覺醒等團體發聯署聲明，呼籲政府及辦學團體尊重罷課權利，又促前線教學人員寬容處理罷課，並盡力協助他們完成課業要求。聲明稱各團體會提供專業支援。進步教師同盟成員陳智聰說有成員會在集會主持公民講堂，社工復興運動成員劉家棟則稱集會有社工提供情緒輔導。

（反修例風暴）