荃灣警官囑勿稱示威者「曱甴」

籲遇挑釁控制情緒勿爆粗

據了解，外籍指揮官邵豐祺最近被調派至荃灣區，他近日發電郵提醒警員須保持克制。他在電郵表示，有市民不滿警隊，並會藉任何理由投訴；他特別叮囑警員切勿稱呼示威者為「曱甴」，「不論他們的行為有多暴力或違法，也不值得你因此惹來麻煩」，呼籲警員要保持克制，盡力表現專業。

他又稱，有市民會刻意以言語挑釁，以期刺激警員，有人會拍照並在社交網站公開有關畫面。他說，在此具挑戰及艱難時刻，警員須保持克制及控制情緒，「即使市民表現粗劣，警員亦應避免說粗言穢語及作出不當行為」。

內部通告稱仁濟醫護惡待

醫局：已與警設溝通平台

另外，有荃灣警區內部通告稱，有警員本月25及26日在荃灣仁濟醫院被醫護不禮貌及不公平對待，包括在病牀看守時，被醫護人員無理呼喝；被禁止使用椅子，需站立看守被捕者。通告亦說，有患傳染病被捕者被帶到隔離病房，醫護未有通知看守警員，令他未能適時保護自己。

警方回覆稱，非常關注前線人員工作情况，就本月25至26日有人員於仁濟醫院懷疑被不禮貌及不公平對待，荃灣警區管理層已即與院方會晤反映，期望在互相尊重的基礎上保持合作關係。 警方重申在醫院調查任何個案或有任何行動時，不會阻礙任何人接受治療，尊重病人私隱。

醫院管理局發言人回覆稱，醫管局已與警方建立一個兩層的溝通平台；若醫護人員與警員就醫院內的工作安排有任何意見，雙方會透過該平台反映；有關個案已透過該平台跟進及協調。

（反修例風暴）