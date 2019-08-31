劉頴匡：警要求照紫外燈 查有否智慧燈柱熒光料

資科辦稱無塗 警指無資料

民權觀察發言人王浩賢指出，法例沒有賦予警方權力要求被捕人必須在紫外光燈下檢查以配合警方調查，警方在行動前應向被捕人清楚解釋其權利，事件亦顯示讓律師適時探訪被捕者以提供法律意見的重要。香港人權監察發言人葉寬柔說未接觸到同類個案，但質疑新措施用途，因接觸到顏料不代表有違法行為，「他可能是想扶起燈柱而碰到顏料」。

人權組織質疑用途：有亦非違法

劉頴匡表示，自己和協助的律師從未聽過有紫外光燈檢查，質疑觸碰燈柱沾了熒光物料不代表破壞過燈柱，估計新措施之後或應用在其他可能被破壞物品上，希望提醒他人。

劉頴匡憶述，被捕後於25日清晨在觀塘警署內，一行10多人被帶到一個房間，有自稱政府化驗師的人要求用紫外光燈檢查雙手，劉查詢原因，對方回應由於預計智慧燈柱或被損壞，曾在燈柱塗上特殊熒光物料，若紫外光燈證實身上有熒光物料，就會提取樣本化驗是否屬智慧燈柱，劉稱要先問律師意見而無接受檢查。

同行另一被捕人接受檢查，房間關燈後化驗師用紫外光燈檢查其雙手未發現熒光物料，最後該人雙手要拍照留底。劉頴匡說，自己遊行當日衣物、背囊、手套已被檢走化驗，料會被檢驗有否特殊熒光物料。

警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會回應，未有資料智慧燈柱是否塗上熒光物料。資科辦回覆，資科辦和路政署從沒要求在智慧燈柱塗任何特殊熒光物料。

（反修例風暴）