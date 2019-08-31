行李貼「五大訴求」標語 機場拒放行 撕走方准過 機管局：禁擅貼宣傳 工盟：前所未聞

乘客未喊口號 稱職員亦無奈

昨有網民向facebook專頁「自由登 - 連登資訊平台」投稿稱，攜帶貼上「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」標語行李到機場，過關前被機管局職員截停，稱私人行李不可張貼標語，該網民撕去標語獲放行，形容職員同樣感到無奈。該網民稱當時沒有叫口號，質疑本港言論自由進一步收窄。

職工盟批白色恐怖蔓延生活

機管局發言人表示，根據機管局附例，任何人不得未獲機管局許可而在附例適用區的任何部分張貼任何標語牌或招貼宣傳品等，機管局亦可將未獲其許可而展示的宣傳品、裝飾及標誌移走和處置。發言人指出，昨早9時15分接到機場保安報告，一名離港乘客在客運大樓展示標語，職員接報後到場，向該乘客解釋附例規定，要求收起標語，該乘客同意收起標語後繼續行程。

吳敏兒批評機管局將白色恐怖蔓延至市民生活細節，她以地勤人員為例，除計算行李重量及數量，不會審查張貼的標語或行李顏色，擔心「終有一日連黑色衣服都不能穿」。她認為機管局不應配合政府打壓市民，形容局方沒「容人之量」。

機管局昨在多份報章刊登聲明，稱近日有不少人煽動堵塞來往機場交通，呼籲旅客盡量預留足夠時間前往機場。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止任何人非法及有意圖地故意阻礙或干擾機場正常使用。

明報記者

（反修例風暴）