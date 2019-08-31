路透：中央拒特首「撤回」建議 下令勿屈服

特首辦不評論 中方消息人士：沒其事

路透社本月13日在行政會議前的傳媒發問時段，多次問及林鄭月娥在決定宣布撤回修例與否時有否自主權。路透社昨引述3名消息人士，包括港府高層、與港府高層有密切聯繫的人，以及中方高層，指港府曾向由中共中央政治局常委韓正領導的中央港澳工作協調小組提交報告，指出撤回修例有助緩和本港日益嚴重的政府危機，但中央政府不接受，下令林鄭月娥不要屈服於示威者任何訴求，包括撤回修例和成立獨立調查委員會。

梁振英：必要時更強體制外力量可用

林鄭月娥於6月15日的記者會上宣布「暫緩」修例，中聯辦及港澳辦則於8月7日在深圳五洲賓館召開香港局勢座談會。據路透社了解，林太是於6月16日至8月7日期間提交報告。

另外，全國政協副主席、前特首梁振英在facebook發表個人看法，稱「黑衣暴力運動」早已變質，目標已非「五大訴求」，而是以暴力和其他非法手段癱瘓社會及推翻特區政府，他認為港府和中央在《基本法》規定的體制內，有一整套政治、行政、財政、法律和武裝力量，包括可用而至今未用的各種力量，必要時中央還有更多更強有力的體制外的力量可用。

梁振英稱，港府和建制派，包括工商界，須對中央和香港克服困難的能力有充分信心，不能虛怯，亦不能自亂陣腳。他稱1982年中方宣布收回香港，以及1989年的風波，本港都曾引起不安甚至恐慌，認為眼前問題不比當年困難，但歷史證明，危機過後，本港不僅可迅速復原，且能夠用好國內和國外的新機遇。

（反修例風暴）