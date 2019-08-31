讚梁天琦「不要被仇恨支配」獄中信

另一方面，羅太亦呼籲社會不應叫年輕人做「廢青」、「曱甴」，認為各方都要克制和互相尊重；示威者亦不應「未審先判」批評警察是「黑警」。

指攬炒只會累基層倒自己米

對於部分示威者不時提及「攬炒」，羅范椒芬反問「攬炒會炒低中央政府、特區政府咩？」，認為只會累及基層市民，亦即示威者最想幫助的一群。她說明白示威者是希望維護香港核心價值，但亦不能為爭取自由而踐踏別人的自由，例如堵路、妨礙其他人乘搭交通工具等。她說，現時新加坡已取消與香港學生的交流，澳洲亦有企業者不考慮聘用香港應屆大學生，慨嘆示威者「自己倒自己米，值不值得？」

籲考慮違法後果 別心存僥倖

羅太續說，青年要考慮違法需要承擔的後果，指法院就「雙學三子」案的判辭已講明，會作具阻嚇性的判刑以維護法治尊嚴、不接受「違法達義」等，她呼籲示威者不要心存僥倖，要與暴力切割。她說欣賞本土民主前線梁天琦的獄中信件，特別當中提及「不要被仇恨支配自己」，慨嘆「不想青年入獄後才明白真理」。

羅太說，早前曾與年輕人接觸，有人承認不了解《逃犯條例》修訂，但因不滿警方濫權而走出來，她認為大家應慎思明辨，從多方面思考問題，特別現時假新聞與假資訊問題嚴重，年輕人應好好獨立判斷。

通識無問題 教學方法出問題

部分人將現時青年問題歸咎通識科，當年在教改時力推通識教育的羅太認為通識科並無問題，而是教學方法出了問題。她認為通識科可培養學生探究精神、公民教育等，但「通識寧願深入，一個學期教一個議題，好過浮光掠影」。

（反修例風暴）