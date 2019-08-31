指已符「危害公安」條件 關鍵「暴力是否續升」 羅范：緊急法倘損一國兩制 行會不批

明報記者 何曉勤

須考慮公眾利益 不會亂用

根據緊急法，條文「旨在授予行政長官會同行政會議在緊急或危害公安的情况時訂立規例的權力」，又列出條例如可管制海陸空交通，對刊物、文字、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及遏制等，但並不限於條文所列的規定。

羅范椒芬認為示威持續暴力，合法遊行集會屢被騎劫，甚至有群眾和警員被襲擊等，認為現時達到「危害公安的情况」是無可疑置，若引用緊急法是因要「好快行動」。她強調這是「最後一着」，大家亦不希望解放軍介入事件。被問到政府何時會動用緊急法，羅太說關鍵是「暴力是否持續升級」，形容若非上周末的暴力示威升級，政府亦未必有此考慮。

禁蒙面示威可行 不會禁病人戴口罩

羅太認同傳出政府或動用緊急法後引起了恐慌，她說即使政府引用條例，都是為了「恢復公共秩序」，並非香港已非常緊急，政府引用條例時會考慮是否合理及符合公眾利益，「要合比例地針對問題」，舉例不能為針對10個人而令100人因緊急法受害；亦要考慮能否有效及達到目的，不會胡亂使用，「政府也會克制，不會想國際恐慌，相信律政司都會小心睇」，以經得起法律挑戰。她個人認為以緊急法禁止蒙面是可行方向，形容示威者戴上面罩，暴力亦增加。她強調即使禁止蒙面亦要合理，如不可能禁止病人等戴口罩。

市民持續示威，「五大訴求」是主軸，特別是跨界別也要求政府成立獨立調查委員會（COI）。羅太認為COI概念良好，但不適用於今次情况，因COI過去都是針對單一事件，有特定證人作供，惟反修例衝突在無大台下，示威者未必會現身作供，取證上或有困難，政府要找社會接受、最客觀的人負責亦有困難，「在社會分裂下，法官也被批評」，若只有數名委員，亦難以處理龐大工作；至於如何訂定COI職權範圍亦有難度。她認為成立COI只是將問題推遲處理。

取證找委員訂職權難

獨立委會不適用今次情况

羅太又認為，監警會理論上亦是獨立的法定組織，明白社會對委員組成有意見，但她認為特首林鄭月娥已想盡辦法增加監警會認受性，可公平及有透明度地處理今次事件，例如邀請海外專家加入、表明檢視警察行事規則，亦指會加入更多委員。她建議政府可委任泛民、專業人士如律師、法官等加入監警會。

監警可加入專業人士泛民

倘警不合作特首可用權力

有聲音憂慮監警會沒有法定權力傳召證人，憂警方未必會合作，羅太認為今次茲事體大，警務處長盧偉聰曾承諾會支持監警會工作，認為若監警會發現警方不合作，應公開指出，料特首可動用其權力令警方配合。

羅太認為今次風波令政府暴露了回歸22年來的問題，支持政府透過對話平台與社會就港人治港、高度自治等課題溝通，認為可以「眾言堂」慎思明辨的方式，邀請社會不同的人作理性討論。

（反修例風暴）