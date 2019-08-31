警稱有人圖用火藥釘槍製粉塵爆 或武力制止

港島總區指揮官郭柏聰昨在記者會表示，情報顯示有激進示威者將作出嚴重危害公共安全的暴力行為；曾有示威者使用汽油彈、腐蝕液體及氣槍等襲擊警察。他稱接獲情報，有激進示威者會使用火藥推動的釘槍、閃火彈等，以及意圖製造粉塵爆炸、以航拍機攻擊地面的人，形容是極危險的武器，可造成重大傷亡，警方不排除用武力制止。

連登「現場製燃燒彈」帖文被刪

消防處副消防總長陳慶勇說，近日示威者投擲汽油彈甚至縱火，是極不負責任和非常危險的行為，會危及在場者安全，一旦發生火警蔓延至附近樓宇，或會造成傷亡，呼籲市民遠離相關區域。

連登討論區昨一度出現呼籲示威者現場製作燃燒彈的帖文，以及討論如何提高燃燒彈使用率，另有網民稱本港難以仿效烏克蘭示威者，製造全城燃燒彈場面，相關帖文其後被刪去。

醫院管理局發言人表示，公立醫院有既定機制應對社區大型事故，亦會密切監察情况應變。據了解，醫管局早前留意到示威活動出現燃燒彈等易燃物品，各醫院已着手點算物資，確保治療燒傷等物料供應充足。

醫管局確保足夠物料治燒傷

據悉，醫管局總部會因應示威情况，適時啓動重大事故控制中心，急症科、外科、呼吸科及深切治療部等部門的醫護人員會隨時候召，如需要會返回醫院協助救援，而醫院於周六、日沒安排非緊急手術，亦可騰空病牀接收傷者。

有網民呼籲今日在港島「自由行街」，港島東醫院聯網總監陸志聰表示，未見有確實的示威活動地點，但各醫院在近期應對示威活動已累積經驗，今日沒預留額外人手上班，相信如有需要，不難找到醫護人員返回醫院協助。

（反修例風暴）