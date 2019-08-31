民陣取消遊行 泛民：今「港島見」

民陣召集人岑子杰昨表示，民陣已用盡所有合法途徑，但無法爭取合法集會遊行，只能取消，但強調反對人大「8．31決定」的遊行不會壽終正寢，民陣會繼續申請直至成功。對於會否擔心市民今日仍然上街，岑子杰說不是擔心與否的問題，只能祝港人「好人一生平安」。

網民發起宗教遊行 警：沒豁免申請

民主派會議召集人毛孟靜稱，縱然民陣取消今日集會遊行，但民主派議員今日會與市民在「港島見」。她強調並非號召市民集會遊行，他們只是盡議員監察政府的義務，走上街頭，她看不到「港島見」口號會帶來什麼法律風險，稱過分憂慮便是散播白色恐怖。

網民昨發起「召集十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，下午1時起步，由灣仔修頓球場遊行至上亞厘畢道，稱途經循道衛理香港堂、警察總部、聖約翰座堂對開的花園道，在禮賓府時稍作停留，讀《聖經》和唱聖詩。網民說「由於是次活動為宗教活動，按《公安條例》可豁免向警方申請，是故將不會辦理不反對通知書」。

港島總區指揮官郭柏聰昨在警方例行記者會上強調，公安條例只豁免以宗教名義的集會，不包括遊行，如欲舉行宗教遊行，仍須通知警方。他說留意到網上有人呼籲「去銅鑼灣行街、維園賞花、自由行、宗教遊行」等，但形容「所有辯解都不重要」，重要是市民應奉公守法。

立會前架水馬 籲勿返大樓

立法會大樓目前仍在修復，秘書處昨在大樓內貼出告示，稱根據警方最新評估，金鐘一帶今日可能面對「嚴峻的保安風險」，為確保安全，秘書處「強烈勸喻」所有大樓使用者，今日不要返回大樓或逗留，並提及立法會行政管理委員會的公眾責任保險承保範圍，「不包括由暴動或社會騷亂所引致的人身損害及財物損失」。立法會大樓四周昨起亦架設水馬。

（反修例風暴）