8‧31前夕 警一日拘3立會議員 黃之鋒周庭同被捕 學者指反使上街「遍地開花」

區諾軒涉大聲公講話太大聲 控襲警 鄭松泰控7．1衝立會串謀刑毁

警方拘捕行動由前晚深夜於機場拘捕陳浩天開始，至昨日，眾志黃之鋒與周庭、被指涉7．1衝擊立法會的港大學生會前會長孫曉嵐、沙田區議員許銳宇先後被捕，其後立法會議員鄭松泰、區諾軒及譚文豪亦相繼被捕。眾志主席林朗彥同被落案起訴，但他昨不在港。

昨午被捕的鄭松泰，是反修例運動首名被捕立法會議員，被控於7月1日衝擊立法會當日「串謀刑毁」。至昨晚10時許，區諾軒在家中被捕，在秀茂坪警署扣留。現場消息稱，警員搜屋疑為找區案發當日（7月8日，九龍大遊行後凌晨示威）所穿衣服。據了解，區由於用大聲公講話太大聲，損害警員耳部，被控襲警。區透過律師表示，希望香港人不要在政治打壓下噤聲，「香港人加油」。據悉，譚文豪昨晚亦在家中被捕，被警方帶往荃灣警署。沙田區議員許銳宇則涉7．14沙田衝突中「阻差辦公」。

眾志3人涉煽惑圍警總 林朗彥離港被落案

黃之鋒及周庭昨早被捕後，下午押解東區裁判法院應訊。周庭傍晚保釋後在庭外表示，今日（8月31日）是「反送中」抗爭重要日子，政府在之前作大型拘捕行動是製造白色恐怖；黃之鋒說，政府想用拘捕或寒蟬效應令今日街上無人是無可能。

庭上指稱，黃之鋒、林朗彥和周庭涉嫌與包圍灣仔警察總部有關，同被控於6月21日在金鐘夏愨道「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，黃另被控同日在警察總部外「組織未經批准集結」，黃與周被控於同日警總外「明知而參與未經批准集結」。

裁判官押後至11月8日再訊，批准黃、周以1萬元保釋，須遵守宵禁令，除辯方提及兩人短暫離港日子外，不得離港；並下令禁足控罪地點，即金鐘道、夏愨道、軍器廠街、樂禮街之間位置，包括警察總部、夏愨花園。對於林朗彥離港卻被落案起訴，控方在庭外形容「先落案，後拘捕」並不新奇。辯方律師則認為情况罕見，若疑犯身處外地，警方一般會待他返抵香港時再採法律行動。

據了解，案發日上午11時許，黃之鋒、周庭及林朗彥連同其他示威者在金鐘中信大廈外聚集，黃及周用「大聲公」演說，涉煽動示威者包圍警總。其後，黃之鋒涉在警總外再次演說煽動他人，周庭叫喊口號，林朗彥在旁拍攝。同日中午，數百示威者響應包圍警總，黃疑似是該未經批准集結的「主持」，用「大聲公」講話及呼籲群眾「先吃飯」，以補充體力持久示威。另外，黃及周涉在警總外逗留至晚上11時許，疑參與未經批准集結。

周庭：女警曾伸手入內衣 要求脫面褲

黃之鋒及周庭昨在法院外回應傳媒。黃說周庭是在住所被捕，他是在海怡半島港鐵站外擺街站時被一班自稱警員拘捕並帶上七人車。二人稱被捕後沒受無禮對待，周庭說被搜身兩次，女警曾伸手入其內衣內，又被要求脫去面褲。二人沒正面回應今天行程，黃強調「香港島條街有冇人，不是取決於黃之鋒和周庭作出任何呼籲」。

警：有證據便拘捕 犯法就是犯法

對於包圍警總事發兩月後才拘捕黃之鋒和周庭，警察公共關係科總警司謝振中昨在例行記者會表示，警方「一有足夠證據便會拘捕」，調查進度和拘捕行動日子「絕對無任何關係」，「犯法就是犯法」，呼籲外界不要失去焦點，「大家不要為違法的人找任何藉口，幫他們開脫」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，警方大搜捕並拒絕民陣舉行8．31集會遊行，是希望嚇退市民，令他們不上街。他預料此舉作用不大，因警方過去即使使用很多手段阻止，市民也沒被嚇退，更有可能出現「遍地開花」。

明報記者

（反修例風暴）

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