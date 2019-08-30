旺角酒家突結業 60人遭欠薪涉款百萬

協助旺角廣華街新昇海鮮酒家員工的「社區前進」旺角南社區幹事朱江瑋表示，該酒家經營3年，近日酒樓門外張貼欠租收舖通告，但酒樓至周三仍有營業，昨日40多名員工上班時才知酒樓結業並未能聯絡老闆，約60名員工未收取8月薪酬之餘，連同遣散費、代通知金及假期工資，估計拖欠總額達100多萬元。

協助員工的職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事陳子傑續稱，該酒樓欠租一個多月並已被貼上收樓通知，40多名員工已向勞工處求助。勞工處表示，知悉有關事件並正跟進了解，呼籲受影響員工求助。

業內人士稱示威影響「慘過SARS」

香港餐務管理協會會長楊位醒昨日在新城電台節目表示，示威活動影響本地市民飲食消費習慣和遊客來港飲食消費意欲，自由行人數大減，加上周末營業額對酒樓很重要，示威帶來重大打擊，今年暑假中式酒樓生意額按年跌兩三成。楊位醒稱，現時很多酒樓裁減臨時工，雖裁減長工情况不多，但暫有20多間酒樓倒閉，他擔心若示威持續酒樓或現倒閉潮，形容「慘過SARS」。楊希望社會能盡快平靜，挽救生意。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，社會活動影響消費意欲、酒樓自由行客跌近半，酒樓生意普遍跌三成，除了員工要放無薪假，亦有部分業主願意減租兩成至五成與酒樓共渡時艱。

（反修例風暴）