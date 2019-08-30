民建聯工聯會倡立禁蒙面法 建制料倘行《緊急法》將列入

民建聯副主席周浩鼎表示，西方國家有類似法律，在非法集會或暴力示威場合，禁止參與者蒙面，以便執法者可恰當執法，並達至阻嚇作用。民建聯將考慮提出私人草案提出禁蒙面法。

工聯會社會事務委員會昨日亦到政總外請願，要求政府訂立「禁蒙面法」，禁止示威者蒙面參與示威遊行，並促請政府考慮研究引用緊急法止暴制亂，維護社會安寧。

守護香港大聯盟昨晚發聲明，呼籲政府在適當時候，實施包括緊急法在內的所有法治手段，優先制定禁止蒙面法。

歐美多國立禁蒙面法

民權監察：港自由保障不足 不適用

歐美多國都有禁止蒙面的相關法例，如德國、加拿大、西班牙、挪威、瑞典、俄羅斯、烏克蘭、瑞士及美國多個州等；而去年爆發「黃背心」示威的法國，今年2月通過法例，在示威現場蒙面的最高刑罰為監1年及罰款1.5萬歐元（約13萬港元）。民權觀察成員王浩賢認為，相對外地立此法的國家，香港在言論及集會自由的保障不足，故不適合立法，加上警方濫用催淚彈，市民理應有權戴口罩、面罩保護自己，立法只會傷害市民集會自由。他說，現時參與和平集會都有機會被起底，甚至失去工作，政府現時立法定會造成寒蟬效應，批評政府與其花時間研究嚴刑峻法，不如研究真正與市民對話。

警察員佐級協會主席林志偉表示，數星期前在警察評議會曾提出相關立法建議，他指出，蒙面示威者對警方辨別身分及認人有一定難度，但會循閉路電視、八達通紀錄、現場街坊提供的資料等多方線索追查。他認為近月示威者暴力升級，主因是戴上面罩，自以為可置身事外，故有必要立法以減少社會不安。

明報記者

（反修例風暴）