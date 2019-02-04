612支援基金籌7428萬 助530人

【明報專訊】支援反修例抗爭者的「612人道支援基金」昨公布工作報告，截至前日共籌逾7428萬元，跟進個案共530人，已支付逾191萬元支援金額。基金表示，支付金額暫時不多，主因是絕大部分基金能接觸並跟進的被捕個案，目前只需第一階段法律支援，包括被捕過程的支援和保釋，而很多義務律師都願意免費支援。隨着被捕者進入下一階段法律程序，包括提堂、答辯和正審等過程，以至向警方提出民事索償，估計支援金額將大幅上升。
暫支付191萬
預留500萬民事索償
基金於6月15日成立，提供法律費用、醫療和情緒輔導費用，及其他人道支援，5名信託人為陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、工黨何秀蘭和藝人何韻詩，目前有兩名全職、5名兼職職員和一群義工協助工作。
基金透露，在法律費用方面，6月至今基金共接觸並跟進291個被捕或被告個案，並為另外69人提供法律服務資助或轉介，相關開支為31.6萬元。基金稱，因應大量警察涉濫用武力案件，基金已預留500萬元，支援受影響市民向警察提出民事申索、司法覆核，或到聯合國等國際組織作正式投訴。
醫療方面，基金至今共接觸並跟進214個受傷和精神受創個案，已支付逾50萬元醫療支援開支，主要用於就診、藥物、手術、身體檢查、心理輔導等費用。人道支援方面，基金為因參與或涉及反修例抗爭而死亡、被捕或受傷，及因向相關人士提供人道支援而生計或財產受損者，提供逾60萬元緊急經濟援助。
（反修例風暴）
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