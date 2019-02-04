612支援基金籌7428萬 助530人

暫支付191萬

預留500萬民事索償

基金於6月15日成立，提供法律費用、醫療和情緒輔導費用，及其他人道支援，5名信託人為陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、工黨何秀蘭和藝人何韻詩，目前有兩名全職、5名兼職職員和一群義工協助工作。

基金透露，在法律費用方面，6月至今基金共接觸並跟進291個被捕或被告個案，並為另外69人提供法律服務資助或轉介，相關開支為31.6萬元。基金稱，因應大量警察涉濫用武力案件，基金已預留500萬元，支援受影響市民向警察提出民事申索、司法覆核，或到聯合國等國際組織作正式投訴。

醫療方面，基金至今共接觸並跟進214個受傷和精神受創個案，已支付逾50萬元醫療支援開支，主要用於就診、藥物、手術、身體檢查、心理輔導等費用。人道支援方面，基金為因參與或涉及反修例抗爭而死亡、被捕或受傷，及因向相關人士提供人道支援而生計或財產受損者，提供逾60萬元緊急經濟援助。

（反修例風暴）