警否認過去兩月曾交港人資料予內地

涉境外犯罪會交資料

不會通知當事人

江永祥強調，警方不會因為市民曾參與過示威或曾被捕，而將其資料交給境外執法機構；不過，若有人境外犯刑事罪行，若條件適合，警方便會按司法互助協定或警務合作機制，提交資料給境外執法機構。被問警方會否通知當事人，他說不會，因為這變相協助涉案者逃走或破壞證據。

被捕示威者遭拖行

警：有人擲汽油彈 保護事主

另外，過去周六觀塘遊行，警方拘捕一男子時，曾拖行數米並以警棍打其臉部。江回應稱，當日警方在偉業街驅散時，有大量「暴徒」擲磚及雜物，警員衝前拘捕，未及制服事主時，有人向警員方向擲汽油彈，故要用任何方式「帶離」現場，以作保護。他續說，據警員所稱，被捕者有掙扎，故迫不得已使用武力，制止反抗。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方針對兩個月前發生的案件，前日另拘捕8人，其中3名男子涉於6月9日在立法會外非法集結；兩名男子於6月26日包圍警察總部，涉非法集結及刑事毁壞；兩名男子於8月13日機場集會中涉非法集結、非法禁錮及襲警；一名35歲男子涉不誠實取用電腦被捕。

就機場集會，警方昨晚再出稿稱，昨日上午分別在觀塘及旺角，拘捕一名35歲呂姓及一名30歲邱姓男子，呂涉嫌在公眾地方行為不檢，邱涉嫌非法集結及襲警，兩人正被扣查。另外，就示威者七一闖入立法會會議廳，警方昨晚出稿指，拘捕一名21歲何姓本地男子，涉串謀刑事毁壞及進入或逗留在會議廳範圍，已獲准保釋；警方至昨日就事件共拘捕4人。

而元朗7．21白衣人襲擊案，新界北總區重案組昨於尖沙嘴拘捕一名58歲本地男子，涉嫌參與暴動，現正被扣留調查。據了解，該名男子報稱無業，居住水蕉新村，為原居民，並無黑社會背景，他當日涉及襲擊黑衣人。

陳浩天機場出境時被捕

已被取締的香港民族黨，召集人陳浩天昨晚在facebook表示，在機場出境過關時被警方拘捕。據了解，拘捕行動涉及上月13日「光復上水」示威行動。

（反修例風暴）