國泰禁員工罷工 違者解僱

國泰航空人事董事歐永棠昨向員工發電郵，表明禁止員工參與罷工，並稱會「密切監察」出勤率，會調查任何違反公司政策及要求者，他們有可能被解僱。歐永棠續稱，員工若在工作時間參與任何罷工活動，都會違反僱傭合約，並重申國泰對員工參與或支持任何非法示威「零容忍」。歐又稱，協助國泰渡過目前挑戰的最有效方法，是專注乘客及服務安全和表現。

職工盟批國泰牴觸基本法

職工盟主席吳敏兒表示，國泰員工對上述電郵感憤怒和擔憂，權利正被逐樣剝削，吳續稱《基本法》賦予港人享有罷工的權利和自由，下周罷工除了政治罷工，也涉無理解僱的勞資爭議，公司不應禁止員工憲法上的權利，國泰做法與《基本法》有牴觸。她說解僱事件和各式指引已令國泰員工士氣低落，再禁罷工權利會加速勞資關係惡化，並令企業形象變更差。

鼓勵舉報 國泰稱非新事

對於國泰前日發員工守則鼓勵就違規行為「發聲」，並設「舉報欄」，國泰昨回應稱「舉報」 章節非新增項目，為營造合適的工作環境，鼓勵員工主動提出可影響安全及保安的潛在事宜，並提供充分的保護。國泰又稱，「員工行為守則」會定期檢討和修訂，會就任何可能影響員工、顧客、業務夥伴、社區以及公眾的事宜作出合乎道德情理的決策。

另外，有網民擬周日中午1時發起「機場交通壓力測試日」，冀向政府施壓回應五大訴求。他們呼籲市民自發到機場及附近可進入範圍消費及觀光，暫計劃一連兩日行動，若政府仍拒回應，很大可能每周行動，且不排除升級。

（反修例風暴）