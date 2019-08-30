岑敖暉佔中經驗：政府策略 對話分化拖延

民間記招批林鄭：

一手揸槍一手拎咪

2014年曾與林鄭月娥對話的前學聯成員岑敖暉和梁麗幗昨在民間記者會分享，岑敖暉表示，政府現時的策略與5年前相似，例如2014年十一國慶前不斷透過消息人士表示「不要搞政總或金鐘，否則會血洗金鐘」；現在則以「解放軍10分鐘可入城」等恫嚇市民。他又認為對話是搞散運動的策略，只為分化及拖延，爭取社會精英及溫和中間派的支持。

岑敖暉表示，香港人已能克服困難及恐懼，他舉例第一次民間記者會，當時發言人稱如出解放軍就回家睡，認為民間有智慧拆解政府的「陰招」。岑又兩度強調，今次絕無「出番嚟做大台」的意思。

曾參與保留皇后碼頭運動及喜帖街示威的馮炳德亦在記者會表示，林鄭月娥屢屢不信守承諾，早在對話時已有前設，稱無法答應示威者的要求，「夾硬給你B餐，但我要A餐」。馮認為，有前設的對話並非對話，又認為林鄭月娥「不是能吏，是酷吏」、「呃你呃到透」。

齊攬炒在席間又稱，林鄭月娥明確稱不會成立獨立調查委員會，拒絕五大訴求，故彼此不存在對話空間。

特首辦：平台開放 真誠溝通

行政長官辦公室昨回覆表示， 特首正構建一個開放、直接的對話平台，希望與不同人士真誠溝通，縮窄分歧，化解矛盾。

（反修例風暴）