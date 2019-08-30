警申手令獲爆眼女子資料 索醫療報告 事主譴責港府警隊 神話為喻盼港人遠離痛苦

稱未知事主受傷原因 籲聯絡警方

警察公共關係科總警司謝振中昨在記者會表示，當日尖沙嘴警署遭嚴重衝擊，警方無其他選擇下適當使用武力。他對該女子受傷表示非常可惜，但強調警方未知受傷原因，再呼籲事主及目擊的記者聯絡警方。他說，警方上周起與醫院磋商，盼索取事主的醫療報告；而警方經法庭申請搜查令，前日取得其個人資料，現透過法庭程序，盼盡快取醫療報告。被問前日取得什麼個人資料，謝表示「不方便講」。

病人不同意 醫局一度拒交

據悉，醫管局一度因沒病人同意而沒提供資料。另有可靠消息透露，警方曾向醫管局提供事發日期、時間及救護車編號，但醫管局拒提交該女子資料，因此警方申請搜查令，列明因涉尖沙嘴事件及傷人事件的罪案，要求索取爆眼女子個人資料及醫療報告，警方已取得其姓名及聯絡方法。

醫管局發言人回覆稱，有既定程序處理索取醫療紀錄的申請。就上述個案，該局稱未獲病人同意，不宜評論。​

法政匯思召集人吳宗鑾表示，據《警隊條例》第50條第7款，警察有權在懷疑任何人已經或意圖犯罪，並向裁判官誓言後，便可進入任何建築物或搜查文件。他稱警察跟足手續申請及調查是無可厚非，但市民對警察信任低，如結果未能確定因何受傷，或不是被警察所傷，相信市民不接受。

吳指出，醫院有責任保護病人私隱，現涉三方角力，包括警方調查的權力、醫院保護病人可到達的程度，以及病人保持緘默的權利。他表示，在外國也有相似案例，估計爆眼女子若希望保護自己，可申請禁制令，但暫未能肯定成功率。

民間記者會昨播放2014年起的香港爭議事件片段，最後爆眼女子在片中現身，她戴太陽眼鏡及口罩，右眼以紗布覆蓋，聲音經特別處理。她沒說事發經過或自己的傷勢，先澄清自己沒哥哥，以其兄名義所發言論都是假；其妹和朋友以連登帳號「好肚餓阿（#134085）」、「人生玩×員（#13552）」發布的消息才屬實。

她又稱，要以受害者名義強烈譴責警方，「特首林鄭月娥對警隊的所謂包容，警務處長對下屬的縱容、放任，令香港警隊變成一隊意圖謀殺、殘害及虐打香港市民為己任的組織」；她感激不同港人及醫護的支持，稱會帶着大家給她的力量，堅強面對日後生活。最後，她以古埃及荷魯斯之眼為喻，盼自己的右眼可令香港人遠離痛苦、戰勝邪惡。

明報記者

（反修例風暴）