副校fb帖稱「拒曱甴學生」 閩僑中學校長：帳戶或被入侵

【明報專訊】昨日網上流傳一張聲稱是北角閩僑中學姓宋副校長的facebook帖文截圖，內容為「我唔歡迎啲死曱甴做我哋學校嘅學生」。校長羅惠金回覆本報記者查詢時稱，得知網上流傳有關帖文截圖，她即時向宋副校長查證，確定宋沒發出有關帖文，未能確認是fb帳戶被人入侵，或是有人偽造該圖。羅校長說在目前政治風波下，學校或被牽連，憂慮學校被針對。
發仇警論真道助理校長疑降職
香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，早前在fb個人帳戶發表仇警言論，遭建制派狙擊，要求校方辭退戴。戴健暉其後表示仍然任職該校，但翻查校網教職員架構表，助理校長名單中不見戴健暉。
另外，針對有中學生發起罷課，立法會議員何君堯在fb呼籲大眾向102間擬有學生罷課的學校發信，要求校方澄清傳聞，又說學校有責任阻止學生或教師罷課。他又稱成立「民間督學組」，9月2日及3日巡訪學校。
教育界立法會議員葉建源昨出席港台《千禧年代》表示，不會推動及參與中學生罷課，因中學生的成熟程度不一；如個別學生較成熟、有想法，想透過罷課表達政見，會予以尊重。葉建源表示，教協現階段無計劃推動教師罷課，但仍要視乎實際情况，尤其是政府有可能提出《緊急法》，若涉及壓制市民的基本人權自由，相信較大可能推動教師罷課抗議。