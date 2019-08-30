副校fb帖稱「拒曱甴學生」 閩僑中學校長：帳戶或被入侵

發仇警論真道助理校長疑降職

香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，早前在fb個人帳戶發表仇警言論，遭建制派狙擊，要求校方辭退戴。戴健暉其後表示仍然任職該校，但翻查校網教職員架構表，助理校長名單中不見戴健暉。

另外，針對有中學生發起罷課，立法會議員何君堯在fb呼籲大眾向102間擬有學生罷課的學校發信，要求校方澄清傳聞，又說學校有責任阻止學生或教師罷課。他又稱成立「民間督學組」，9月2日及3日巡訪學校。

教育界立法會議員葉建源昨出席港台《千禧年代》表示，不會推動及參與中學生罷課，因中學生的成熟程度不一；如個別學生較成熟、有想法，想透過罷課表達政見，會予以尊重。葉建源表示，教協現階段無計劃推動教師罷課，但仍要視乎實際情况，尤其是政府有可能提出《緊急法》，若涉及壓制市民的基本人權自由，相信較大可能推動教師罷課抗議。

（反修例風暴）