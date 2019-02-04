220中學 18機構提早增社工服務

昨日跨部門記者會上，羅致光呼籲大家本着「幼吾幼以及人之幼」，向任何形式的校園欺凌說不。他說考慮到目前特別的社會環境帶來的影響，社署7月中已邀請34間營辦中學學校社工服務的機構，考慮提早於開學前加強服務，至今18間機構於7月16日至8月31日期間，為220多間中學提早實行增加人手的安排。

准青年機構擴服務年齡層

至於校園外，羅致光稱，社署於7月26日去信通知營辦特定青少年服務，包括網上青年支援隊、外展服務的非政府機構，在原有服務對象優先受惠下，可按情况及能力擴展服務對象，由24歲擴至29歲或以下青年。

食衛局長陳肇始稱，相信醫護人員會秉持專業精神，不論立場和看法，對病人一視同仁。她未有回應在反修例示威中一名女示威者的右眼傷勢如何造成，只稱得悉她已出院，傷勢情况是其個人資料，不便透露。對於過去的周末，警方在民居和荃灣街市附近施放催淚彈，陳肇始稱食環署若發現有地方曾接觸催淚氣體，都會派人清洗，負責清洗的員工亦獲發適當保護衣物。

（反修例風暴）