教局警方譴責鼓吹欺凌警孩

教育局長楊潤雄昨向全港家長發公開信，稱學生來自不同家庭，持不同意見或立場十分正常，但不應因此影響彼此友誼，甚至作欺凌行為。楊潤雄其後出席跨部門記者會時表示，由於未開學，未能掌握校園欺凌數字，但見到網上有欺凌言論；亦有人鼓吹校園欺凌，攻擊不同政見者及警員的子女，也收到可能發生的個案轉介。他相信絕大部分教師是專業，但若個別教師參與欺凌，絕不能接受，學校須採取紀律行動，當局會按事件嚴重程度決定懲處，「包括考慮是否繼續適合擔任教育工作」。楊稱如欺凌涉及學生之間，學校應循輔導處理。

楊潤雄稱若涉教師會懲處

警察員佐級協會主席林志偉昨與勞工及福利局副局長徐英偉見面，會後表示警員及其家屬近兩個多月受到很多滋擾及恐嚇，當中不乏警員的年幼子女，又稱有教師帶頭欺凌。他說協會收到不少相關個案，已向教育局投訴相關教師。

員佐級協會投訴教師

他舉例，有前線警員的弟弟參與的聊天群組，有同學貼出該警員的相片並辱罵。林志偉說，群組中的教師未擔當持平角色，甚至用言語鼓動欺凌，弟弟最終離開了群組。林志偉說，有警員的子女不敢承認家人是警員，擔心被標籤，他呼籲，「有特別（政治）傾向的教師，放過無辜的學生」。

有人提出伏擊幼童淋油

警稱1662警員家屬被起底

警察公共關係科總警司謝振中在昨日例行記者會表示，留意到有人網上欺凌警員及其親友以及「起底」，近日更有人提出伏擊幼童、淋油等行為，會嚴肅跟進。

謝稱現有1662名警員及親友的資料被不當公開，並煽動他人違法，包括刑事恐嚇、滋擾、非法使用資料申請網上借貸等。他續稱，警方自7月2日拘捕了15男4女，年齡介乎16至40歲；個人資料私隱專員公署前日轉介608宗個案，網絡安全及科技罪案調查科已接手調查。

大量「反修例者」同被起底

另一方面，近期網上亦流傳大量被指參與反修例運動者的「起底」資料，當中包括教師、政黨成員等。

（反修例風暴）