再有聯盟籲中學罷課 楊潤雄促家長勸止 限9．13前回應五大訴求 或堵校門交通工具

9月3日起 稱90校學生響應

「中學生罷課聯盟」呼籲，學生9月3日起於校內罷課，由學生各自因應學校情况，決定罷課內容及形式，如一周一罷或無限期罷課等。聯盟稱暫知有學生會於校內舉行集會或公民講堂等，達至「罷課不罷學」。聯盟成員陳同學說，因考慮到不同中學情况，故選擇9月3日發起罷課，又說大家目標一致，要求政府回應訴求。聯盟呼籲學生9月2日可自由選擇，參與其他組織的罷課集會。

聯盟稱，主要為學生提供協助及作溝通平台，會向各關注組提供文宣支援，亦計劃擺街站。聯盟亦與大專學界及專業團體聯絡，有社工支援有需要同學，也有律師提供法律支援及義教平台提供義教服務等。

有辦學團體反對 輔導不懲罰

辦學團體方面，繼聖公會、仁濟醫院、順德聯誼總會表示不認同學生罷課後，天主教香港教區、東華三院、保良局、香港佛教聯合會昨亦回覆本報記者，稱不支持罷課。香港佛教聯合會表示，學生如個別參與，必須事先獲得家長同意；天主教香港教區表示，屬下學校會盡量與擬罷課學生對話，以情以理輔導，亦不建議懲處罷課的師生（見表）。

問會否懲處 楊潤雄稱學校決定

新界校長會昨發聲明表示，於現時紛亂動盪的社會環境當中，校長和教師都應緊守崗位，亦呼籲同工拒絕罷課，及教導學生表達意見的正確方式。對於有學生稱「罷課不罷學」，教育局長楊潤雄昨於記者會回應稱，知道學生訴求，但不明白「不罷學」指什麼。他說中小學教育課程受規範，學生應跟隨既定的課程學習，「你自己去學，與按着教師的引導去學，以及與同學互相交流去學，實際上是有分別」。楊潤雄稱，至今得悉部分學生計劃罷課，但聽不到有學校會罷課，至於會否懲處罷課學生，他稱學校對學生不上學及在校內不上課均有一貫程序處理，大多以訓輔為主，交由學校按情况作專業決定。

明報記者

（反修例風暴）