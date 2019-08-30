駐軍22次輪換 新華社港府凌晨早上發稿

昨凌晨開始，不少市民在社交網站和通訊平台上載照片，指大批軍車包括裝甲車及運兵車等，經各口岸前往各區，沿途有警察護送，車隊所到之處，其他車需停下讓路。翻查紀錄，昨晨約3時56分新華社發稿稱，解放軍駐港部隊凌晨開始組織進駐香港以來第22次輪換行動。早上6時01分，政府新聞處代駐港部隊發稿，公布輪換，與新華社發稿內容相同；新聞處於早上11時半再發稿，稱輪換已完成。

有別往年 沒稱裝備隊員數量不變

資料顯示，本港回歸以來，駐軍約每年輪換一次，近年內地都是在輪換結束後才宣布，昨新華社則於輪換期間及完成先後各發新聞稿。

另外，去年輪換完成後，新華社報道引述發言人韓鈾交代「部隊輪換後，駐軍在香港特別行政區的部隊員額和裝備數量保持不變」，惟昨天新華社及政府新聞處代發的新聞稿均未有提及這一點。

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