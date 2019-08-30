大狀：聲稱「行街」仍有法律風險 法庭從行為看實際意圖

警方舉公安例17A

港島總區指揮官郭柏聰昨日在警方例行記者會上表示，警方是根據《公安條例》第17A條禁止集會和遊行，若市民參與未經批准集結，最高可囚5年。他稱警方會適時介入和執法，呼籲市民與「暴力示威者」劃清界線。

民陣8月18日辦「流水式」集會，此前申請遊行被禁止，僅獲批准在維園集會，大批市民沿馬路進出維園，警方未有阻止或驅散。對於明日有類似情况，警會如何處理，以及若市民走出馬路會否被捕，郭說，走出馬路是違法，警方的介入要適時和看時機，隨機應變。

民陣原定明日由中環遮打花園出發，遊行至西環中聯辦。根據公安條例第17A條，若任何人以任何方式，宣傳或公布已被警方禁止的公眾集會或遊行，相關的人即屬犯罪，可罰款1萬元和監禁1年。法律界選委、大律師黃宇逸表示，市民明日即使是不約而同地現身，但若他們一起聚集或行走，尤其是一同喊政治口號，都可能被視為未經批准集結。他說，即使市民聲稱「行街」或「購物」，仍可能面對法律風險，因聲稱意圖與實際意圖是兩回事，若市民聲稱行街或購物，但與其他群眾「由頭行到尾」，其行為便會與其聲稱意圖有出入，法庭會從市民的行為推斷其實際意圖。

建制料不會見人群即拘捕

有建制派議員認為，警方禁止民陣遊行集會是正常，認為將此變成「非法集會」，會令部分市民有顧忌未必夠膽參與，「參加者少得一個得一個，令警方執法更易」；但他相信警方昨日說法是先講明最壞情况和相關法律，「相信不會有大班人聚集警方便立即展開拘捕」。

（反修例風暴）