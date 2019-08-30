岑子杰鍾健平遇襲 警稱無收情報 遊行發起人質疑「槍打出頭鳥」製造恐懼

昨早有團體發起「聲討民陣」集會，惟錯誤到了「香港彩虹」佐敦的會址；岑子杰到場等候示威者，示威者以粗言責罵，說他是「暴徒」，又一度推撞指罵記者。數名便衣警隔開雙方，惟雙方持續對罵，擾攘一個多小時後散去。岑其後到德興街13號維亞軒餐廳偕數名友人用膳。

球棍瞄頭 20秒速逃 岑友人擋3棍

下午12時50分，兩名以頭套蒙面男子手持鐵通及壘球棍衝入餐廳，其中一名健碩男子持球棍敲打餐桌並向岑及其朋友施襲，羅姓友人以左手擋格，被打3棍致紅腫需送院，傷勢不嚴重。現場消息稱施襲者逃出店外轉右，向佐敦道方向登上白色私家車逃去，施襲過程約20秒。

岑說，7月起不時被人貼街招及網上攻擊，最近的滋擾明顯與反修例運動有密切關係，至少「時間上非常巧合」，亦不止自己一個遇襲，估計有人想透過暴力襲擊願為運動公開露面的人，以製造恐懼。警察公共關係科高級警司江永祥說，警方接報趕至，未能找到施襲者；他稱警方事前無收到有關情報，譴責違法及暴力行為，會嚴肅跟進，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交油尖警區重案1隊跟進。

大批探員下午到餐廳蒐證，套取指模及檢走閉路電視系統。餐廳負責人黃太引述目擊員工指有兩名相信為非華裔的蒙面漢入店施襲，多次企圖襲擊事主頭部，餐廳一張枱損毁；而岑子杰等人不是常客，幸當時並非滿座。

鍾離開警署4漢伏擊 記者同傷

另外，鍾健平早前因組織非法集會被捕，昨午到大埔警署報到，出門時已發現有數名男子尾隨。他其後在警署拒絕保釋後獲釋，在太和路對開單車徑接受網媒TMHK記者訪問時，被4名非華裔男子以傘及膠管襲擊，他蹲下用手護頭，但頭部仍被擊中一次，4男逃去。鍾到醫院治理，雙手、背部及後頸有多處傷痕。案件列襲擊致造成實際身體傷害，由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進。TMHK一名鄭姓記者嘴角爆裂、手臂受傷，TMHK編輯部嚴厲譴責施襲者做出罔顧法紀、妨礙新聞自由的行為。

鍾健平對向他及岑施襲的兇徒以及在背後策動暴力事件的人予以最強烈譴責，指事件「有組織有預謀」，是「槍打出頭鳥」，其他申請人亦有受不同程度的滋擾甚至襲擊；警告背後策劃的「政權」要停止此類動作，強調絕不能向暴力屈服。

（反修例風暴）