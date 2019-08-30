「無力保安全」 警禁民陣8．31集結 泛民轟令民情火上加油 今日上訴

明報記者

多名民主派議員批評警方決定，民主派會議召集人毛孟靜斥警方以公眾秩序為由禁止遊行，「明顯想激起把火」，更大條道理打壓、禁制市民，甚至藉此動用《緊急法》，「可恥程度非筆墨能形容」。

評估：或由泛民籲和平集會傾偈

有泛民中人評估，一旦上訴失敗，民陣有可能取消遊行，稱民陣一向組織合法遊行，今次先例一開，警方日後或會令民陣「難做」；估計屆時泛民有可能呼籲市民集會「傾吓偈」，但非以民陣名義，強調須盡量和平。民陣中人稱現未有決定，要待上訴結果再商討，最快今午公布。民主派立法會議員區諾軒相信民陣正努力尋求可行路線，「起碼有遊行可做」。

指遊行地點近「高風險建築物」

警方在反對通知書中交代禁止遊行及集會的理由（見表），包括6月起多次遊行集會均有示威者作暴力行為，並指遊行地點接近禮賓府、中聯辦等「高風險建築物」，相信民陣無法確保參與者及市民人身安全。

警：差不多每次被騎劫

有方法處理「冥頑不靈」示威者

港島總區指揮官郭柏聰昨日在警方記者會上表示這「不是草率決定」，因過去兩個月主辦方申請活動「差不多每一次都會被騎劫」，有暴力示威者混入和平集會並演變成衝擊。他稱有人吹噓8．31為「死線」，鼓吹不排除犧牲的可能，顯示活動高風險，「（警方）無辦法下一定要禁止」。郭表明警方有方法處理「冥頑不靈」堅持出來的示威者。

民陣遊行原定終點為中聯辦附近，被問到是否因此禁止遊行，郭說，警方有獨立風險評估，終點是其中一個考慮因素。近日警方多次反對遊行，被問到是否削弱市民遊行集會權利、香港哪裏適合遊行等，郭強調警方並非「一刀切」，會按不同遊行路線做決定，過去不乏遊行集會獲批，證明亦有適合的地方。

對於警方決定，岑子杰批評特首林鄭月娥「推香港到粉身碎骨邊緣」，強調禁止遊行無法令民情降溫。他稱會盡快商討，如何令市民可以在合法、安全情况下行使遊行示威權利。

民陣今早展開上訴聆訊，處理上訴的包括公眾集會及遊行上訴委員會主席彭鍵基、出任親建制組織法律顧問的鍾婧薇、退休中學校長郭永強，以及劉子明。岑子杰說，近月上訴失敗比率接近百分百，質疑委員會「成分偏袒」，難以中立作合理裁決，對上訴成功不感樂觀。

公民黨黨魁楊岳橋形容8．31是香港政治的分水嶺，警方決定明顯冀杜絕市民表達機會，但他看不到此舉可窒礙市民上街訴求，只會令繃緊民情火上加油。民主黨林卓廷稱，警方以過往衝突為由禁止和平集會屬過分，因民陣舉辦遊行「紀錄很好」，強調遊行後續並非民陣行動，不能以此禁止遊行；又批評警方做法只會遏制民意和平表達方法，或令更多人感到激憤。

（反修例風暴）

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